KSENIJA SE UDALA ZA 36 GODINA STARIJEG EGIPĆANINA I RODILA MU ĆERKU: Nije ni slutila šta će je snaći, a evo šta dodatno PALI VATRU

Moldavski model Ksenija Deli proslavila se učešćem u spotu Džastina Bibera "What do u mean". Međutim, pažnju medija i javnosti je pridobila nakon udaje za egipatskog biznismena Osamu Fati Rabaga Al Šarifa koji je od nje stariji 36 godina. Njih dvoje su često meta negativnih kritika, koje dobijaju zbog velike razlike u godinama, dok činjenica da je on milijarder dodatno pali vatru.

Inače, Ksenija ima 32 godine, dok milijarder gazi 68. Međutim, velika razlika u godinama nije ih sprečila da ostvare porodicu, a Ksenija je Osamu podarila devojčicu.

Par je nekoliko godina u braku, a ljudi masovno prozivaju manekenku, tvrdeći da je sa njim samo zbog novca.

Ona često na svoj Instagram profil dodaje fotografije sa svojim suprugom, na kojima se mogu videti izlivi emocija. Dok jedni vide zaljubljen par, drugi komentarišu kako on izgleda kao da joj je deda, te da ona glumi zaljubljenu ženu, kako bi uživala u njegovom bogatstvu. Kad se udala za milionera, Ksenija nije ni slutila da će na sebe navući gnev naroda, te da će da dobija toliko negativnih komentara.

Jednom prilikom, Ksenija je na svom Instagram profilu napisala da su njena ćerka i suprug ostvarenje njenih snova, što je izazvalo lavinu negativnih komentara, od kojih je jedan bio vrlo oštar i direktan:

- Dva tvoja najveća sna su tvoje dete i tvoj novac. Jednostavno je, nema ljubavi, samo novac i popularnost i ti to znaš.

Ksenija uživa u luksuzu dok sa svojim suprugom često ide na luksuzna putovanja. Vlasnica je skupih torbi i krpica, te je postala prava Instagram zvezda. Njen Instagram profil broji preko 700 hiljada pratilaca. Takođe, pojedinci komentarišu da se bogati biznismen podmladio kraj svoje supruge, te da mu veza sa njom i te kako prija, čineći ga mlađim.

Inače, par se venčao 2016. godinem, a bajkovita svadbena proslava vredna milion evra održana je na Santorniju u vinariji s pogledom na more. Ceremoniji je prisustvovalo oko 150 gostiju, a torta je bila visine preko jednog metra.

