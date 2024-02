ŽENA BILA U AKCIJI SA LJUBAVNIKOM I SLUČAJNO POZVALA MUŽA: Evo kako je on odreagovao, lice mu je POCRVENELO, a onda je POLUDEO

Jedan muškarac bio je šokiran kada ga je žena pozvala tokom seksa sa ljubavnikom.

Priča o muškarcu koji je saznao da ga žena vara postala je viralna. Sve je počelo pitanjem na društvenoj mreži "Quora":

"Kako ste saznali da vas žena vara?"

Muškarci su otkrili niz iskustava, ali je jedno od njih je privuklo najveću pažnju.

- Ovo je najbrutalnije hvatanje na delu za koje sam čuo u životu- počeo je svoju priču jedan čovek.

On je otkrio da je njegov kolega dugo bio sumnjičav, verovao je da ga žena vara, ali nikada nije imao dokaz za to. To je saznao tokom sasvim običnog dana na poslu, kada je sa kolegama bio na pauzi za ručak.

- Ovo se nije desilo meni, već jednom kolegi. On je mesecima sumnjao da nešto nije u redu sa životnim stilom njegove supruge, ali nikada nije imao dokaz. Sve nas je na poslu izluđivao pričama o njoj, stalno nas je pitao za savet, prepričavajući svaku sitnicu. Onda smo jednog dana otišli ​​u kuhinju na ručak i zazvonio mu je telefon. Vikao je: „Čekaj, ovo je moja žena.“ Lice mu je pocrvenelo čim je prislonio telefon na uvo. Urlajući na nju preko telefona, uporno smo pitali šta nije u redu. On je poludeo! Stavio je telefon na sto i uključio zvučnik. Žena ga je zvala tokom seksa - ispričao je šokantnu priču muškarac.

- Mogli smo da ih čujemo kako jauču i stenju, bez prestanka, a moj kolega je izgledao kao da je poludeo. Očigledno su bili toliko bučni da nisu mogli ni da čuju kako viče na njih preko telefona. Znojio se, zgrabio telefon i otišao kući da se suoči sa njom. To je najbrutalnije hvatanje na delu kom sam bio svedok - napisao je čovek.

