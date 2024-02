VERENIK TRAŽI DA POTPIŠEM PREDBRAČNI UGOVOR SA UŽASNOM STAVKOM: Zbog onoga što zahteva od mene osećam se KAO ROBINJA

Predbračni ugovor nije neuobičajena pojava u modernim brakovima, ali jedna vrlo neobična stavka koju je jedan muškarac dodao u svoj bračni dogovor ostavila je mnoge u neverici.

Njegova besna verenica javno je otkrila njegov bizaran zahtev na Redditu.

Ona je, naime, objasnila da je njen partner, osim određenih uslova koji su se ticali finansija, zatražio da se u predbračni ugovor doda i klauzula po kojoj bi ona bila prisiljena da mu garantuje seks određeni broj puta svake nedelje.

"Iskreno, ne mogu da verujem da ovo pitam, ali moj dečko se toliko naljutio da se sada osećam pomalo ludo", započela je s iznošenjem svog problema ova 34-godišnja žena, a zatim ispričala da je pre nego što su počeli da se zabavljaju, njen verenik (34) bio u užasnom braku koji je, što se spavaće sobe tiče, bio "mrtav".

"Odlučan je u tome da se tako nešto više nikada ne ponovi. Razumem da mu je to bilo s*anje", napisala je, ali šokiralo ju je šta je od nje zatražio u predbračnom ugovoru.

foto: Printscreen Reddit

"On želi predbračni ugovor u kom piše da ćemo imati seks x puta nedeljno, inače razvodom neću dobiti baš ništa. Već sam pristala na to da bračnu imovinu podelimo 50/50 i da svako od nas zadrži ono s čime smo ušli u brak, ali sada mu to nije dovoljno. Želi da "dokažem" da neću prestati da imam seks s njim u budućnosti. Kažem mu da ne mogu da predvidim budućnost i da ako to stavimo u ugovor, da to ništa ne dokazuje", požalila se.

Nakon što mu je iznela svoj stav, on ju je optužio da ima "grižu savesti".

"Ako si toliko sigurna u to da se to neće dogoditi, u čemu je onda problem", navodno joj je odgovorio.

"Ali ja se zbog toga osećam kao seksualna robinja, a ne kao voljena žena ili partnerka", priznala je zabrinuta žena.

Drugi korisnici Reddita bili su zgroženi ovim dodatkom predbračnom ugovoru, a hiljade ljudi ostavilo je komentare na njenu objavu.

foto: Shutterstock

"Ima li on uopšte advokata? Mislim da bi mu svaki pravnik rekao da je takva odredba nedokaziva i da zapravo potkopava ceo predbračni ugovor", napisao je jedan korisnik.

"Želi da je ugovorom obaveže na to da bude silovana. To je apsolutno užasno", složio se drugi.

"Ovo je sve tako smešno. Što ako ima kovid? Hoće li i tada morati da ima seks? Ili šta ako završi u bolnici na nekoliko nedelja, hoće li i tada biti seksa", pitao je jedan korisnik.

"On nije za ženidbu. Prave veze uključuju i bolesti, bebe, stare roditelje o kojima se treba brinuti... Odlazi, ovaj brak je osuđen na propast, jer on ne vidi stvarnost", poručili su joj neki.

"On ne samo da je maltretira zbog seksa, već je stavlja u poziciju da ona poveruje u to kako ne može da se distancira i ode od njega, a da pritom ne izgubi pošteni udeo imovine", istakao je jedan korisnik.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

