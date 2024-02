"KAŽU DA SAM SA NJIM ZBOG NJEGOVE PENZIJE!" On ima 67, a ona 32 i mnogi ih napadaju zbog razlike u godinama: "Joj, a zašto?!"

Ono što je započelo kao prijateljstvo ubrzo je procvetalo u romansu.

Žena je otkrila da je njen suprug 35 godina stariji od nje, a kad su se prvi put upoznali, ljudi su govorili da njihova veza s razlikom u godinama 'nikada neće da funkcioniše'. I ne samo to, takođe su optuživali Keli Lizu Mari Vil (32) da je sa svojim muškarcem samo zbog njegove penzije. Međutim, Keli je dokazala da nisu u pravu.

Objasnila da njen muškarac ima 67 godina, a par se upoznao pre deset godina, kada je ona imala 22, a on 58 godina. Ono što je započelo kao prijateljstvo ubrzo se pretvorilo u romansu, a sada, u klipu koji je podelila na društvenim mrežama, osvrćući se unazad, Keli je objasnila: '10 godina je prošlo u trenu'.

U novom videu koji je brzo postao viralan na internetu, Keli je priložila audiozapis iz Adeline hit pesme 'When We Were Young', dok je podelila najnovije slike sa svojim mužem. Uz to priložila je fotografiju s početka njihove veze te dodala: 'Ovo me podseća na vreme kada smo bili mladi'.

U drugom snimku objavljenom na društvenim mrežama, Keli tvrdi da su joj ljudi, kada je tek krenula sa svojim suprugom, često govorili: 'To nikad neće uspeti, ti imaš 22, a on 57 godina'. Međutim, dokazala je da nisu bili u pravu: 'Šest godina braka i još uvek traje. Godine su samo broj'.

Snimak na TikToku, objavljen pod korisničkim imenom @kellylizamariewil, mnoge je očito ostavila u šoku, jer je u samo jednom danu ekspresno skupio 486.300 pregleda. No, korisnici društvenih mreža bili su podeljeni u pogledu videa - dok se neki slažu da su godine samo broj, nisu svi bili tako ljubazni.

foto: Printscreen/TikTok

Jedna je osoba podelila svoje iskustvo: '24 godine razlike u godinama, 22 godine zajedno'. Druga je dodala: 'To su samo brojke i oboje ste odrasli, ako ste srećni i tako izgledate, volite se i uživajte u životu, to se događa samo jednom'. Treći je komentarisao: 'U vezi sam s razlikom u godinama (slična razlika u godinama kao i vaša) i to je daleko najbolja veza koju sam ikada imao'.

Ali, nisu svi bili tako pozitivni, a mnogi su Keli optužili da je bila sa suprugom samo kako bi zatražila njegovu penziju. Jedan korisnik je napisao: 'Još par godina i neće ga biti i onda je ta penzija tvoja'. Drugi je dodao: 'Dobitćeš tu penziju', a treći samo napisao: 'Joj, ali zašto?'.

(Kurir.rs/Večernji/T.J.)

