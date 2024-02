RAZGOVOR SA MUŽEM TRAJAO JE 3 SATA I 35 MINUTA: Priznala sam mu PREVARU, ali i dalje nemam odgovor na ovo KLJUČNO pitanje

Da li ste znali da mnogi stručnjaci savetuju da tajnu svoje nevere uvek sačuvate za sebe? Smatraju da iznošenje istine može da nanese veliku štetu odnosu. Jedna žena iz Rusije, koja je želela da ostane anonimna, odlučila je da otkrije šta se dogodilo nakon što je suprugu priznala da ga je prevarila. Njenu ispovest prenosimo u celosti:

"Razgovor sa mužem je trajao 3 sata i 35 minuta nakon što sam mu priznala da sam imala aferu sa drugim muškarcem. Za razliku od većine žena, ja nisam imala nikakav 'dobar' razlog za to. Mada, postoje li takvi razlozi uopšte? Nije mi bilo dosadno, nisam se osećala nevoljeno, nisam bila nesrećna. Nemogućnost da objasnim razloge svoje preljube, pretvorila je razgovor sa mužem u dug i besmislen proces tokom kojeg je Nik pokušavao da shvati zašto se to dogodilo. Tražio je racionalno objašnjenje i nije ga našao. Trebalo je skoro 4 sata da shvatim da jednostavno ne mogu da dam jasan odgovor na to pitanje.

Proveli smo nedelju dana odvojeno. Nik je za to vreme živeo sa bratom. Onda smo se ponovo spojili i odlučili smo da ostavimo sve iza sebe i započnemo novi život. Godinu dana kasnije, sela sam u dnevnu sobu i napisala pismo. U njemu sam napisala sve što se promenilo u braku zbog mog neverstva.

Intimni odnos je bio užasan

U početku, tokom intimnosti, Nik je bio udaljen. Ovo me nije iznenadilo, pretpostavljala sam da će biti potrebno vreme da se sve vrati u normalno stanje. Ipak, čak i kada se normalno stanje vratilo u život, užasan intimni odnos je i dalje posećivao spavaću sobu. Možda su ovo bili samo loši dani, ali pošto je osnovni uzrok lošeg intimnog odnosa bila prevara, svaki put sam krivila sebe za to.

Osećala sam obavezu da radim na odnosu

Izdaja i naknadno priznanje naterali su me da se osećam kao da moram da dam 200 odsto da bih opravdala svoju grešku.

Počela sam da sumnjam u sve

Sve sam analizirala beskrajno. Kada mi je Nik oprostio, pitala sam se zašto je to uradio. Kada me je nečim uznemirio, pomislila sam: 'S kojim pravom da se ljutim na njega posle onoga što sam uradila?'. Izgubila sam poverenje u sebe, a njega nateralo da preuzme odgovornost za sve odluke u vezi sa odnosom.

Stalno sam se pitala da li se seća moje izdaje

Nekada sam volela tišinu koja je nastajala u stabilnoj vezi, kada ne mormo da popunjavamo pauzu razgovorom, kada nam je bilo lako da ćutimo zajedno. Ali počela je da me deprimira, stalno sam se sećala šta sam uradila. A ako sam i ja tako često razmišljala o tome, možda je i Nik takođe.

Sumnjala sam da mi je muž zaista oprostio

Često sam pokušavala da zamislim situaciju obrnuto. Da li bih mogla da mu oprostim? Da li bi mi bilo lako da to uradim? Najverovatnije bi to bilo veoma teško ili nemoguće. Mučilo me je pitanje da li je u potpunosti oprostio.

Osećala sam da ne zaslužujem muža

Koliko znam, nikada me nije prevario. Zbog toga sam se osećala nedostojnom braka, kao da sam manja od svog muža.

Porodični život je podeljen na "pre" i "posle"

Kada ste vi uzrok ove podele, onda je to težak teret. Na kraju smo se razveli. Iako prevara nije bila glavni razlog, nemoguće je tačno reći koliku je ulogu imala u toj odluci.

Pitala sam se da li uopšte treba da budemo zajedno

Veoma je čudan osećaj kada počnete da se pitate da li je vredelo prekinuti porodični život. Nikad nisam mislila da ću doći do ove tačke. Ali ipak, to je upravo ono do čega je došao moj život. Brak je partnerstvo između dvoje ljudi, ali prevara je bila zaseban, lični izbor zbog kojeg sam se osećala usamljeno sa svojim mužem.

Tokom godinu dana, porodični život se promenio. Bilo je mnogo pitanja, nedoumica i briga. Još uvek ne mogu da objasnim zašto sam odlučila da prevarim, ali sam u jedno siguna - ništa dobro nije proizašlo iz ovoga i nije moglo da izađe. I to više nikada neću učiniti", ispričala je žena.

