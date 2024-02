"NAPRAVILA BIH SUŠI OD TVOJIH BUBREGA" Videli se JEDNOM, pa mu poslala 159.000 SMS poruka: Deset meseci ga nije ostavljala na miru

#JacquelineCLaireAdes #iwontbeignoreddan #stalker #coocoosnest #jacquelineAdes Jacqueline Claire Ades if you don’t love me at my, you don’t deserve me at my #crazyexgirlfriend #thisgirlisbananasBANANAS #should haveneverdoneonlinedating #trueloveconquersall pic.twitter.com/vX7XfYnfLH