"VIDELA SAM OVU TETOVAŽU NA GRUDIMA SVOG MUŽA I BILO MI JE KRISTALNO JASNO DA ME VARA" Evo kako je taj crtež povezala sa NEVEROM

Neverstvo partnera može da se otkrije na više načina pa i preko tetovaže. Kada vidite crtež o kojem je reč u ovoj priči, začudićete se kako je muškarac uopšte i pomislio da će sakriti preljubu, što mu je bila namera. Njegovoj supruzi je ta promena na njegovom telu vrmenom postala sumnjiva. Pokazalo se da su sumnje bile opravdane.

"Nemam problema sa tetovažama ili nečim sličnim, ali ja se nisam tetovirala niti sam ikada pričala o tome", napisala je na Reditu. U braku je 19 godina, a muž joj je prvo rekao da želi da ode u salon za tetoviranje jer se njegova sestra udala za muškarca koji ima takve crteže.

Odabrao je ljiljan za levu stranu grudi iako njegova supruga nije ljubitelj takvog dizajna. "Nije mi se baš svidelo, ali nisam komentarisala jer on može sa svojim telom da radi šta god želi. Ali malo duže od godinu dana nakon što je došao sa ljiljanom, vratio se i dodao malo bršljana oko tog cveta", nastavila je.

Sumnje su kulminirale kada joj je rekao da ona ne može da dolazi na zabave koje organizuje firma gde on radi.

"Išla sam ranije sa njim na određene poslovne događaje i zabave jer je to bilo normalno. Počeo je da mi govori da je to zbog pandemije što je imalo smisla pre nekoliko godina, ali su se onda stvari vratile na staro i događaji su počeli da se ponovo organizuju".

Na kraju je ipak otišla sa njim na jedan događaj gde je upoznala njegovu koleginicu Lili.

"Ona radi u istom odeljenju kao i on, imaju isto zvanje, tako da dosta rade zajedno", napomenula je i istakla da ime Lili potiče od reči ljiljan. Setila se tetovaže, povezala "dva i dva" i suočila supruga sa svojom sumnjom da je vara. On je tvrdio da se radi o slučajnosti.

"Pokušala sam da ignorišem svoj osećaj, koji se javio nakon što sam shvatila da se on iznenada tetovirao. Na kraju je priznao da su u vezi poslednje dve godine.

Bila sam toliko šokirana da nisam ni razmišljala o bršljanu, ali moj suprug je rekao da Lili ima bebu koju je nazvala Ajvi (na engleskom bršljan), a on je napravio tetovažu sa tim simbolom te biljke nekoliko meseci nakon rođenja devojčice. Molio me je da se ne razvodimo, ali ja mu to ne mogu oprostiti".

Ona ne odustaje od razvoda. Poručila je da nikada nije ni pomišljala da će se njen brak okončati. Otkrila je da njihova ćerka uskoro puni 18 godina, da njoj nije lako da se u 43. suočava sa ovakvom životnom promenom, ali da nema povratka nazad, piše The Sun.

