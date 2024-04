DECA ME SE STIDE JER SAM BOSANKA: Sanji se srušio ceo svet kad je čula ove reči, ZBOG MUŽA PROŠLA PAKAO, pa joj svi okrenuli leđa

Ljudima je zaista važno da do kraja života imaju zdrave odnose sa svojim najmilijima, ali nažalost nemaju svi tu sreću. Mnogi od vas nam pišu da ste fizički, ali i psihički bolesni zbog porodičnih problema. I gospođa Sanja se oseća loše zbog porodične situacije.

foto: Shutterstock

Potpuno je nezamislivo da se majke pomire sa činjenicom da njeno odraslo dete ne želi da ima bilo kakav odnos sa njom. Često počinje neobjašnjivo, preko noći, ponekad je dovoljna pogrešna reč. Gospođi Sanji je krivo poreklo - deca je se, tvrdi, stide jer je iz Bosne i Hercegovine.

Gospođa Sanji nisu baš cvetale ruže sa suprugom, u braku su imali troje dece, zbog čega je, piše nam, trpela šta je morala, a šta nije. Svakako, nijedna žena ne bi trebalo da trpi da viču na nju i njenu decu u alkoholisanom stanju. Žrtva joj se nije isplatila, jer je odrasla deca danas uopšte ne cene.

"Imaju sve, ali su me zaboravili"

foto: Profimedia

- Rodila sam troje dece koje sam odgajala sa mnogo bola, patnje i, u najmanju ruku, bola. Moj muž je bio alkoholičar svoje vrste, bila mi je potrebna natprirodna snaga da se borim da moja deca ni u čemu ne oskudevaju. Sve troje su danas uspešni - piše majka koja, uprkos udarcu koji su joj zadali, ne može a da ne bude ponosna na uspeh svoje dece.

Ali onda se kroz njeno pismo provukla senka.

- Deca imaju dobre poslove, uspeli su u svemu što su želela u životu. Samo sam ja, kao majka, odbijena. Verujte mi, ja više ne igram apsolutno nijednu igru u njihovim životima - piše ona, a zatim objašnjava da ženi više ni ne govore ono najlepše: Mama.

Oseća se kao smeće

foto: Profimedia

- Naprotiv, obraćaju mi se kao da sam za njih poslednje đubre. To me najviše boli i boli, jer ne znam konkretan razlog zašto bi me mogli toliko mrzeti. Znam samo da sam za njih učinila sve što je bilo u mojoj moći - piše ova nesrećna majka.

Kada ih pita zašto su joj okrenuli leđa, kada je sve dala za njih dok im je otac pio i vikao, dobila je, svedoči, šokantan odgovor.

- Daju mi do znanja da me je sramota! Rodila sam ih i odgajila, ali ja nisam Nemica, nego Bosanka, a otac im je Nemac. To je sve, sve vam je jasno - kaže ona.

(Kurir.rs/Moje vrjeme/I.M.)