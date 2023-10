BEOGRAĐANIN HTEO DA ZAPROSI LJUBAV SVOG ŽIVOTA, A ONDA HLADAN TUŠ! Video jednu poruku na njenom mobilnom i sve se SRUŠILO!

Kako se časno suočiti sa prevarom od strane partnera kako prihvatiti novonastalu situaciju i kako ispasti čovek u ovakvim trenucima zanimalo je jednog Beograđanina koji je posle pet godina veze, baš kada je planirao da veri svoju devojku, saznao da ga ona i vara - i to više meseci.

Neimenovani momak iz Beograda, poželeo je da podeli "svoju muku" sa drugima, onda kada je saznao da ga devojka vara. Objašnjavajući na Reditu da se navodno radilo o kvalitetnoj vezi, koju je za Novu godinu planirao da podigne na viši nivo, svi snovi su mu se srušili kada je shvatio da do toga neće doći.

"Pokušaću da ne dužim, niti mislim da mogu jer istovremeno želim svaku reč da izustim da podelim svoju muku a hoću i da puknem od besa i razočaranja.

Elem, duga veza, najduža moja, 5 godina skoro... 5 kvalitetnih godina, toliko kvalitetnih da mi je plan bio da ih za Novu godinu krunišem jednim lepim prstenom i jednim pitanjem "Da li želiš da se udaš za mene?" Tako je bilo do pre neki dan...

Prekjuče, saznam da sam prevaren, tj. varan, ako se tako može reći jer to je ispostavlja se nešto što traje", napisao je on u svojoj objavi na Reditu.

A onda opisao i kako je na sve saznao.

"Kako sam saznao? Na najveći kliše način ikada, verovatno. Otišla je do marketa, do kojeg kad ode u nabavku uvek treba oko 40-tak minuta, i ostavila je telefon, zaboravila ga - što se dešava skoro nikad. Ali se bila skroz taj dan uzmuvala nešto oko posla i njenih i baš nije znala gde udara. Nije prošlo pet minuta kako je izašla, stigne poruka, koju sam ja video jer je telefon njoj ostao u kuhinji baš kad sam ja pravio sebi sendviče. I poruka iskoči na aplikaciji za upoznavanje za koji nisam ni znao da ima instaliranu sa 'Jesi izašla, bebo... Da te zovem sada?'.

Preseklo me u trenutku. Koliko god da nisam verovao odmah sam procesuirao ono šta vidim; poruka, aplikacija, ona izašla, stiže poruka. Uzmem telefon, znam njen PIN, kao i ona moj, (ali skoro nikad ne uzimamo jedno drugom telefone sem da se javimo kad je jedno od nas zauzeto) vidim stvarno ima tu aplikaciju, samo mu ikonicu sakrila, ali u notifikacijama lepo iskoči čet, i preko njega uđem.

Tu je jedan kontakt sa kojim se dopisuje, njen kolega sa posla, a čet je dug otprilike kao i moja agonija sada. Datira od početka godine otprilike i priroda dopisivanja je od starta ljubavna, sa očiglednom namerom da to bude u tajnosti, od mene i njegove žene. Da, lik je oženjen inače.

Da ne nabrajam sad sve... Flert, bebo, maco, ljubavi, srca, emojiji, fotke su zamagljene, tj. izgleda da su brisane iz telefona, a bolje da nisam video jer u produžetku vidim da su neke fotke bile uz komentara na konto drugih 'običnih' fotki... Tu su dogovori, šta, kad i kako radi, gde i kad je ona sa mnom, on sa ženom, planovi i računice njihovog viđenja... I pomnožite sve to sa evo 10 meseci.

To je bilo prekjuče... Ja sam juče otišao kod mame, i evo me kod nje za vikend, rekao sam njoj da ću biti kod mame malo, tako sam i planirao skoro... I dišem duboko već drugi dan, premotavam svoj život nazad pet godina, razmišljam šta sam ja to prevideo, gde pogrešio, da li sam budala ili slepac, ili krivac.

I razmišljam kako se suočiti sa ovim, kako reći da znam, kako biti čovek, kako uz što manje bola, besa i tuge sebi pružiti epilog. Dođe mi da joj pošaljem poruku, da opišem da sve znam, kako znam, da neću ništa više da čujem ni dodatno da saznam... Sad živimo kao podstanari i samo bi voleo da uzmem svoje stvari odatle, da se pokupim i da je ne vidim usputno nikako ako ne moram.

A taj kolega, na rođendanu mi bio sa ženom, ej bre, druži se sa mnom a sa njom petlja. Tačno mi dođe i da njegovoj ženi sve pošaljem ali šta je ona kriva..." stoji u opširnoj ispovesti ovog razočaranog momka.

U komentarima su ljudi pokušali da ga smire, deleći mu savete ali i reči utehe.

"Kako bi se osećao da si dočekao novu godinu sa njom, zaprosio i oženio je, i onda saznaš da je neko sve vreme znao da te devojka vara ali samo odlučio da ti ne kaže? Ovo je po mom mišljenju apsolutno najbolnija vrsta izdaje koju neko može osetiti, ali bolje i da osetiš nego da ceo život baciš na nekog ko je u stanju ovo da ti uradi. Zato i nemoj dozvoliti da toj ženi propadne ceo život na bednika, ali nemoj ni sebi.", "Druže, prva stvar, drži se! I u ovoj situaciji ne misli na vezu, već misli na sebe i svoju bol. Od ovog trenutka pa dalje, sve što ti ona kaže je manipulacija i laž. Slika nje koju si imao u glavi je očigledno lažna, što ti je i ona dokazala. Pokazala se da je neko ko nije. I obavezno obavesti njegovu ženu!", pisali su mu neki.

Što se tiče saveta kako da prekine, neki su mu predlagali razne ideje, ipak, većina se složila u jednom:

"Pošalji joj na toj istoj aplikaciji poruku da više niste zajedno i obavezno obavesti njegovu ženu" posavetovao ga je jedan od korisnika Redita.

