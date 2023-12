OSAM GODINA ŽIVEO SA TUMOROM NA MOZGU, A TO NIJE ZNAO: Simptome je pripisivao STRESNOM POSLU, a zbog ovoga je završio na OPERACIJI

Muškarac čiji tumor na mozgu nije bio otkriven osam godina sada je izneo ključne znakove upozorenja o kojima bi svi trebalo da vode računa.

Met Karpenter, autor knjige "A Trip Down the Rabbit Hole: My 10 Year Journey with a Brain Tumor" (Put niz zečiju rupu: Moje desetogodišnje putovanje sa tumorom na mozgu) podelio je znakove koje je trebalo primetiti nakon što mu tumor nije bio uočen na CT-u 2010. godine, izveštava Daily Mail.

Tek u januaru 2018. godine Karpenteru je konačno rečeno da ima tumor na mozgu, koji zahteva hitnu operaciju. On ističe da je u to vreme sve svoje simptome pripisivao stresu i prekomernom radu.

Karpenter je počeo TikTok video sa:

- Mogu vam reći nekoliko znakova tumora na mozgu. Moj tumor je bio neotkriven osam godina. Postajao je sve veći, a nikada nisam imao glavobolje, čak ni posle pijanstva.

Iako su glavobolje obično prvi simptom tumora na mozgu, Karpenter nije imao taj znak. Nije ni doživljavao zamagljen vid, još jedan uobičajen simptom tumora na mozgu. Nakon CT-a 2010. godine, prošlo je nekoliko godina pre nego što su se pojavili prvi simptomi. Tada je primetio čudan govor.

- Izgovarao bih reči čudno. Kada sam trezan, zaboravljao bih kako se neke reči izgovaraju ili šta govorim usred rečenice - rekao je Karpenter, koji je mislio da treba posetiti logopeda. Još nekoliko godina kasnije, primetio je promene u mentalnom zdravlju.

- Moje emocionalne reakcije su se poremetile - rekao je Karpenter, koji je to pripisivao velikom pritisku na poslu gde je radio 70-80 sati nedeljno. Najvažniji znak koji sam trebao primetiti pojavio se 2017. godine, godinu dana pre dijagnoze. To se dogodilo tokom putovanja u Ameriku, kada sam sedeo pored irskog para. Zaspao sam, a kada sam se probudio, ispričao je da sam ispuštao čudne zvuke, nisam se mogao pomeriti i teško mi je bilo disati.

- Tada sam shvatio da se nešto ozbiljno dešava, ali sam to pripisao lošem snu. Međutim, slična iskustva su se nastavila do dijagnoze. Na poslovnom sastanku doživeo sam napad koji je ličio na moždani udar. Posetio sam lekara i konačno dobio dijagnozu.

Dijagnoza je postavljena u januaru 2018., a tumor mu je uklonjen dva meseca kasnije. Karpenter je morao biti budan tokom operacije.

- Deo mozga u kojem je bio tumor kontrolisao je pokrete leve strane mog tela. Nakon operacije, nisam mogao pomerati tu stranu i mislio sam da će to biti trajno.

Oporavak u bolnici trajao je oko nedelju dana, a rečeno mu je da se neće moći vratiti na posao u bliskoj budućnosti. Međutim, samo tri meseca kasnije, nastavio je raditi punu noćnu smenu u hostelu za beskućnike. Takođe je učestvovao u trci izdržljivosti mesec dana kasnije.

Sada, pored posla, Karpenter se bavi planinarenjem na Kilimandžaro, najvišoj planini u Africi, u dobrotvorne svrhe.

