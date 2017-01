ISPOVEST TRUDNICE KOJA JE TRPELA NASILJE: Šutirao me je krvnički, ubio je našu nerođenu bebu

Tukao me je žaračem za šporet, stolicama i daskama i gađao noževima i sekirama! Pre nedelju dana me je tako prebio da sam imala pobačaj. Ubio je moje dete, a tada sam znala da je sposoban i mene da ubije!



Ovo za Kurir potresenim glasom priča Ivana M., koja je od svog nevenčanog supruga trpela nasilje od samog početka veze.

- Upoznali smo se pre dve godine. Zaljubila sam se u njega na prvi pogled. Delovao je snažno, moćno, neustrašivo i ponašao se kao da sam ceo njegov svet i da me obožava - priča Ivana. Međutim, kako kaže, ponekad je bio nervozan i nesiguran. Pravio je ljubomorne scene i optuživao je da flertuje s drugima.

- Ponekad bi mi u besu lupio šamar, a nakon toga je plakao i obećavao da se to više nikad neće desiti, da je to poslednji put. Ali udarci su postajali sve češći, a izvinjenja sve ređa. Vrlo brzo došli smo do toga da bukvalno dan ne prođe, a da me ne oleši od batina! - navodi ona.



Posebno nasilan bio je, kako kaže, kad s drugovima popije.

- Nekad je znao da me vuče za kosu ili da mi naredi da legnem, a onda me udarao u glavu dok ne padnem u nesvest - kaže Ivana, koja je pre nekoliko meseci ostala u drugom stanju. Nadala se da će ga rođenje deteta promeniti.

- No, jednog dana došao je kući pijan. Počeo je da me udara i šutira u stomak. Govorio mi je ružne reči i rekao da će dete biti isti ološ kao ja. Ne znam da li je zaista želeo da ga ubije, ali batine su dovele do toga da počnem da krvarim - kroz suze priča ova nesrećna žena. Kad se očajna zbog gubitka deteta vratila iz bolnice, gađao ju je tanjirom.

- Vikao mi je: „Kurvo, ni dete ne znaš da sačuvaš! - plačući priča Ivana, koja je nakon toga pomoć potražila u sigurnoj kući.

Još uvek ima bolove

TUKAO ME JE ŽARAČEM!



Ivana i danas oseća posledice prebijanja od svog nevenčanog supruga.

- Tukao me je daskom po prstima, zbog čega me i danas bole ruke. Teško jedem zbog udaraca u želudac. Iako trenutno nije pored mene, i danas osećam posledice njegove brutalnosti - kaže Ivana.

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

