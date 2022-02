MARKO POSLE OTKAZA U BARU: Bio sam okružen OLOŠIMA, najgori su Sanja i Ivan! Evo kakvi su mu planovi posle rijalitija!

Marko Tošić izbačen je iz rijalitija "Bar" odlukom publike, koja mu nije dala dovoljan broj glasova da nastavi takmičenje. Nije razočaran i nije mu krivo zbog toga, kaže on u razgovoru za Kurir koji smo vodili s njim neposredno nakon izlaska iz šoua.

Pored sumiranja utisaka, s Markom smo pričali i o ostalim takmičarima, planovima za dalje i tome kako on vidi nastavak rijalitija "Bar".

- Nije me iznenadio otkaz. Znao sam da sam meta za ispadanje posle Sofija Une, jer smo nas dvoje bili u dobrim odnosima. Ostrvili su se na mene zbog prijateljstva s njom, ali to je okej. Ovo je bila samo igra, idemo dalje. Uopšte mi nije krivo što idem kući, jer s nekim ljudima stvarno više nisam mogao, svega mi je bilo previše. I publika je videla da je meni dosta svega i da želim da idem napolje. Hvala im što su me izbacili. Imam život i van rijalitija kojim sam zadovoljan.

Ko ti je od cimera najviše smetao?

- Sanja. S njom u spoljnom svetu ne bih mogao da provedem nimalo vremena. Loš je čovek i alkoholičarka. Ona je sve što ne volim kod neke osobe. I Ivan je počeo da me živcira u poslednje vreme. Potencirao je samo svoj dobar fizički izgled. To rade ljudi koji nemaju nijedan drugi kvalitet u životu. Sve mu se svodi na to telo koje je izvajao.

Ko ti je odgovarao?

- Dejana i Ksenija, ona je baš zabavan lik. Dejani sam oprostio minus na nominaciji, bio je opravdan. Ona će mi najviše nedostajati kad budem izašao, družićemo se.

Ko su najveće glumice u "Baru"?

- Sanja i Ksenija. Ona je veoma dobra osoba, ali ponekad želi da prikaže sebe kao agresivnu devojku i svađalicu, što nije. Davor je isto okej lik.

Mnoge je nerviralo što si stalno plakao pred kamerama. Smatraju da je sve to bila laž.

- Nikad nisam bio u situaciji da budem zatvoren s nepoznatim ljudima toliko dugo. Sve je to za mene bilo previše. Sestra mi je rekla da ja nisam za ovaj format, jer da bih uspeo, treba da budem ološ, a ja to nisam. Ovde sam bio okružen ološima. Dosta sam i izdržao ovde, pola rijalitija je već prošlo. Sve sam doživljavao previše emocionalno.

Ko će pobediti?

- Najveći ološ sigurno, mada bih ja voleo da pobedi Dejana. Svaki moj glas napolju će biti za nju.

Kakvi su ti planovi za budućnost?

- Da posetim porodicu, malo se odmorim i nađem posao. Ovde sam se odmorio, sad mora da se radi.

Sad je kasno... Da se vratim, ne bih više balansirao Šta bi promenio u svom učešću da možeš? - Jedino to da ne bih balansirao kad je nekim ljudima trebalo da se da minus. Sad bi svakome dao minus ko me je nervirao. Čujem komentare da nisam bio zabavan i da nisam za rijaliti. Ja sam se i prijavio samo zato što je ovo bio pravi posao, nisam lik za skidanje i dr*anje pred kamerama da bih bio po portalima i novinama. To sam ja i nisam hteo da glumim ludilo kao Sanja da bih bio zanimljiv. foto: Kurir Televizija

