BIO JE TREĆI ČOVEK ZA KAFANSKIM STOLOM I MISLILI SU DA ŠURUJE SA UBICOM: Sedeo je sa Roganovićem u kog je sasuta kiša metaka i sad je u bečkom pritvoru! Srbija traži njegovo izručenje, evo zbog čega!

BEČ - Treće lice koje je bilo u društvu Vladimira Roganovića i Stefana Vilotijevića kada su napadnuti u centru Beča, više nije osumnjičen za ubistvo, ali ostaje i dalje u pritvoru.

Treći muškarac (29), koji je uhapšen zbog sumnje da je umešan u ubistvo Roganovića 21. decembra, više nije osumnjičen za to krivično delo, potvrdila je portparol tužilaštva u Beču Nina Busek.

Nadležni sud u Beču, međutim, produžio je za dalje četiri nedelje istražni pritvor, pošto se lice legitimisalo tuđim dokumentom i dao lažni iskaz svedoka.

Policija je, nakon pucnjave, u kojoj je Roganović ubijen, a Vilotijević ranjen, saslušala trećeg muškarca iz njihovog društva najpre kao svedoka.

Tokom saslušanja dao je oprečne izjave, pa se posumnjalo da je mogao biti saučesnik, odnosno osoba koja je imala zadatak da žrtve dovede do klopke. On je to od samog početka negirao i legitimisao se dokumentom na ime Danijel M.

Na osnovu informacija policije u Srbiji otkriveno je da je čuvarima u Austriji prikazao lažni identitet.

Kako se sada ispostavilo, za njim je srpska policija raspisala poternicu i već je austrijskom pravosuđu podnela zahtev za ekstradiciju.

Za pomenutim licem raspisana je poternica zbog krivičnog dela iz oblasti narkotika. O zahtevu za ekstradiciju, kako se ukazuje u Beču, biće odlučeno, međutim, tek kada krivični postupak vezan za ubistvo bude rešen.

U međuvremenu je i Vilotijević, koji je uhapšen dok je bio u bolničkom krevetu zbog poternice koju je za njim raspisala Srbija, pušten na slobodu uz kauciju od 20.000 evra.

On će na slobodi čekati odluku austrijskog pravosuđa o ekstradiciji Srbiji.

