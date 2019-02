UBICU SA FEJSBUKA NEĆE DA VIDE NI RODITELJI: Neđeljko samuje u CZ-u, u zatvoru sedi MIRAN KO BUBICA!

Ubicu s Fejsbuka Neđeljka Đurovića (28), koji je osumnjičen da je u nedelju ujutru u Ulici Dimitrija Tucovića na Zvezdari iz čista mira i nasumično zverski ubio studenta Miloša Mileusnića (24) iz Čačka, do danas niko od članova porodice nije posetio u beogradskom Centralnom zatvoru, saznaje Kurir.



Đuroviću je pritvor od mesec dana određen nakon saslušanja u Višem tužilaštvu, gde je izneo odbranu, tvrdeći da sa ubistvom mladog Čačanina nema nikakve veze, kao i to da je istog jutra i on bio žrtva napada grupe mladića. Samo dan ranije nego što je uhapšen, on je u policiji priznao da je ubio Mileusnića, jer je, nakon noći provedene na društvenim mrežama, "shvatio da mu je život bezvredan".

Ne pravi probleme

- Đurović se već četiri dana nalazi u Centralnom zatvoru i za to vreme nije ga posetio niko od članova porodice, ali ni advokat. To znači da mu niko još uvek nije doneo paket sa ličnim stvarima, presvlakom ili sredstvima za higijenu. On zasad nije pravio nikakve probleme, niti je imao incidentne situacije sa drugim zatvorenicima. Miran je i disciplinovan - kazao je za Kurir dobro obavešten izvor i dodao:



- Kada budu odlučili da ga posete, to će zapravo biti prvi put da će se sa sinom suočiti nakon zločina za koji se sumnja je počinio.

Dosije

Reporteri Kurira pokušali su juče da stupe u kontakt sa Neđeljkovim roditeljima, ali se oni nisu javljali na telefon poznat redakciji. Njegov otac Bojica je nakon hapšenja sina izjavio za Kurir da je šokiran vešću da je on bio u stanju da počini tako brutalan zločin, tvrdeći da nikada nije bio nasilan ni problematičan. On je, međutim, priznao da je primetio da mu je sin u poslednje vreme bio depresivan i tužan, kao i da nije bio zadovoljan svojim životom.

Ubrzo se, međutim, ispostavilo da je Đurović poznat u požarevačkom kraju po nasilničkom ponašanju, a javnost je posebno šokirala informacija da je pre godinu i po dana pretukao majku, zbog čega mu je sud izrekao meru zabrane prilaska.

Postupak je, prema saznanjima Kurira, kasnije obustavljen jer je Đurovićeva majka promenila iskaz tvrdeći d a je sin, ipak, nije napao i pretukao.

Tuga

Majka ubijenog

doživela nervni slom Violeta Mileusnić, majka ubijenog Miloša, veoma je loše podnela gubitak sina i u teškom je psihičkom stanju.

- Jedva se držala sve ovo vreme, da bi svu snagu izgubila nakon Miloševe sahrane. Toliko joj je bilo loše da su je muž i ćerka naposletku odveli u bolnicu kako bi dobila stručnu pomoć. Oni su divna i ugledna čačanska porodica i ne znam kako će sve ovo preživeti - kazao je za Kurir izvor blizak porodici Mileusnić.

Naš sagovornik dodaje da su u veoma teškom psihičkom stanju i Milošev otac Goran, inače čuveni čačanski hirurg, ali i mlađa sestra Aleksandra.

- Zanemeli su od bola, samo oni znaju kako im je. Povukli su se u sebe, gotovo da ne izlaze iz kuće i komuniciraju jedino sa najužim članovima porodice - dodaje naš sagovornik. D. Č.



Komšije - opušteno čekao trolu

Komšije kažu da su videle Neđeljka Đurovića kako posle zločina prelazi ulicu, odlazi na stajalište i mirno čeka trolu sa nožem u ruci. Sve to je, kako se sumnja, video neko od stanara iz okolnih zgrada u Ulici Dimitrija Tucovića na Zvezdari, a ubicu su snimile i kamere.

- Mislimo da je ušao u trolejbus na liniji 28, kojim se uputio ka Poštanskoj štedionici.





Štedionica

Napao radnike

obezbeđenja Nakon što je izašao iz trolejbusa, ubica je otišao u Poštansku štedionicu u Ulici kraljice Marije, gde je napao radnike obezbeđenja. Zaposleni su nakon izvesnog vremena uspeli da ga savladaju, a tek kasnije otkrili su s kim su se zapravo sukobili.

- Mladić je došao do banke i tražio da se posluži toaletom. Međutim, naši radnici su ga zaustavili i objasnili mu da to ne mogu da mu odobre i da bi trebalo da ode u javni toalet. Obezbeđenje je ubrzo alarmiralo policiju, koja je došla i uhapsila Đurovića - rekao je Siniša Belić, direktor logistike Poštanska štedionica.

