MONSTRUM KOJI JE MASAKRIRAO PORODICU U NOVOM SADU POBEGAO U HRVATSKU?! Za njim raspisana poternica!

Potraga za Goranom Jankovićem (37) iz Novog Sada, koji je u ponedeljak ubio ženu Mirjanu (32), taštu Nadu (57) i tasta Branislava Pajića (57), i to pred svojim sinovima, već tri dana neprestano traje, a nadležni ne isključuju ni mogućnost da je trostruki ubica uspeo da pređe granicu sa Hrvatskom, zbog čega je za njim raspisana i poternica.



Kako saznajemo, među Novosađanima vlada strah zbog toga što ubica ni posle tri dana nije nađen, a policijske patrole okupirale su čitav grad, ali i okolinu.

foto: TANJUG/ JAROSLAV PAP/ bk

Planirao pokolj

- Moguće je da je Janković posle krvavog pira uspeo da pređe granicu i da je utočište našao u nekoj od zemalja regiona. Mogao je preko Bačke Palanke da pobegne u Hrvatsku. Udaljenost do granice je svega 41 kilometar, a pitanje je koliko je vremena prošlo od zločina do prijave policiji. Za njim je sada raspisana međunarodna poternica, ali postoji mogućnost da je on pre toga izašao iz zemlje - objašnjava sagovornik.



Naš izvor kaže da gotovo nema sumnje da je Janković planirao pokolj.

foto: TANJUG/ JAROSLAV PAP/ bk

- On je macolu kojom je žrtvama smrskao glave poneo sa sobom, najverovatnije iz svoje radionice. Zašto bi je nosio da nije nameravao da počini zločin? - kaže izvor, i dodaje da je još jedan detalj svima upao u oči.



- Zanimljivo je da je Goran pre godinu dana kupio "golf 2". Nije ga preveo na sebe sve do 10. maja, dan pre nego što je izvršio nasilje nad ženom, koja ga je tada i napustila i vratila se kod roditelja. Tada je došao kod vlasnika od koga je kupio auto i rekao da hoće odmah da prevede kola na sebe. To su i uradili, a taj vlasnik kaže da je Goran tada bio jako nervozan. Kada ga je pitao šta mu je, odgovorio je: "Ma imam neke porodične probleme" - dodaje izvor.

Ubijeni Branislav Pajić foto: Slađana Stojanović

On je kukavica

Poznanici ubijenih kažu da bi za njih najbolje bilo da monstrum više nije živ.

- Ne možete ni da zamislite u kako lošem stanju su oni posle svega. Mogu da zamislim tek kako bi im teško bilo da ga gledaju na sudu i da slušaju njegove bljuvotine. Nešto mi govori da se ipak nije ubio, jer je kukavica. Da je hteo, odmah bi presudio i sebi - besan je poznanik.



Rođaci kažu da se čitava familija sada trudi da, koliko god je to moguće, olakša situaciju Goranovim i Mirjaninim sinovima od tri i 10 godina, koji su videli kada je Goran macolom smrskao glave ženi, tastu i tašti.



- Zasad su dobro i nalaze se kod ujne. I Centar za socijalni rad je uključen - kaže izvor.

(Kurir.rs/Slađana Stojanović)

Kurir