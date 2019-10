3 TRAGA VODE DO BOMBAŠA! Delovi poršea na Vračaru leteli su 50 metara sa mesta eksplozije, a napadač na Lazara je NAPRAVIO GREŠKU koja bi ga lako mogla odati

Muškarca koji je digao u vazduh "porše" koji je vozio Lazar Vukićević, navijač "Crvene zvezde" koji je učestvovao u pucnjavi na Nikolu Vavića, najverovatnije snimile su sigurnosne kamere sa nekoliko objekata u Riječkoj ulici na Vračaru. To je samo jedan od tragova koji ukazuju na to ko je bombaš koji je kobnog dana razneo automobil u ovoj ulici i to dok je Vukićević bio na samo nekoliko metara od vozila.

Naime, bomba je oko 17 sati bačena na automobil marke "porše" čiji je vlasnik Milorad Vukićević, ali je auto najčešće vozio njegov sin Lazar, koji je od ranije poznat istražnim organima.

U eksploziji samo pukom srećom nije bilo povređenih.

Kako je ispričao jedan od svedoka eksplozije, delovi automobila leteli su po 50 metara unaokolo.

Kako nezvanično saznaju "Novosti" na licu mesta pronađen je i detonator. Ukoliko na njemu bude tragova ili otisaka istražitelje će lako odvesti do napadača.

I sam Lazar Vukićević ispričao je policajcima da je bio u ulici kada je automobil u vlasništvu njegovog oca "odleteo u vazduh". On je rekao da je video sumnjivog muškarca u crnoj jakni i sa crnim kačketom na glavi koji je ubrzo drugim automobilom otišao sa lica mesta.

Policija već uveliko pregleda snimke sa sigurnosnih kamera kako bi pronašla još neki trag koji može ukazati na to ko je misteriozni bombaš.

- Kuća u kojoj žive Vukićevići je pod video nadzorom, a policija je uzela snimak sa kamera kako bi ušla u trag napadačima - objasnio je izvor blizak slučaju. Po svemu sudeći, napadači su čekali povoljan trenutak da bi aktivirali eksplozivnu napravu.

- Automobil "porše" prevezen je na veštačnje kako bi se utvrdilo o kojoj bombi je reč - dodaje izvor.

Lazar je poznat javnosti po pucnjavi koja se pre dve godine odigrala ispred jednog poznatog prestoničkog lokala. On i njegov drug su posle kraće svađe i tuče u toaletu kluba ispred lokala u centru Beograda pucali na Miloša Nikolića i Nikolu Vavića, koji važi za istaknutog člana navijačke grupe Alkatraz.

Kurir.rs/Novosti, Blic

Kurir