MONIKINA MAJKA O MALČANSKOM BERBERINU: Nazvala me je jedna žena i pričala o njemu! To je jedan psihopata

Monika Karimanović (12), učenica šestog razreda OŠ "Dr Zoran Đinđić" u Brzom Brodu, je nestala dok je išla u školu.

Monikina majka Aleksandra j rekla da se ona uopšte ne dvoumi da li je ozloglašeni „Malčanski berberin“ odgovoran za nestanak njene ćerke.

- Njemu je samo to na pameti bilo, on ciljano traži devojčice tih godina s dugom kosom. To ga privlači, i sve se uklapa u njegov profil. Tek posle Monikinog nestanka smo saznali da on postoji, i da je pušten na slobodu. Ja se uopšte više ne dvoumim da li je on odgovoran ili neko drugi. Kakav je to mozak da ide sam protiv 200 ili 300 ljudi. To je jedan psihopata, i planirao je ovo već duže vreme – jasna je Aleksandra, pa dodaje sve uznemirujuće detalje koje je u međuvremenu saznala o njemu:

- Osuđen je valjda prošle godine na 5 meseci zbog seksualnog uznemiravanja preko fejsbuka, tražio je da mu devojčice šalju kosu i da ih šiša... A pre neki dan me je zvala jedna žena iz Pirota, koja taksira, i rekla mi je da ga je jednom prilikom vozila do Malče - rekla je Aleksandra za portal SrbijaDanas.com.

Nezvanično Malčanski berberin je lociran i čeka se na njegovo hapšenje. Monika i berberin su viđeni ranije kod pruge Niš-Zaječar.

Policija, meštani, žandarmerija su na terenu i čeka se da otmičar bude uhapšen.

