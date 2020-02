SIN PEVAČICE ZA DLAKU IZBEGAO SMRT: Napadač čekao Perovića (36) pred zgradom pa zapucao pred nosom policiji!

Nikola Perović (36), sin pevačice Suzane Perović i menadžera Vlade Perovića, koji je u nedelju ranjen u nogu, spasao se pošto je uspeo da pobegne od napadača i sakrije se pod parkirani automobil!

Kako Kurir saznaje, na njega je pucano ispred zgrade u Beogradu u kojoj živi u trenutku kada je izveo psa u šetnju..

foto: Tamara Trajković

- Iako se u prvom trenutku verovalo da je Nikola ranjen kada se vraćao iz noćnog provoda, zapravo ga je napadač najverovatnije čekao ispred zgrade u kojoj živi s ocem. Čim je Nikola izašao, nepoznata osoba ispalila je tri hica u njegovom pravcu, od kojih je jedan Perovića pogodio u nogu. Upravo zbog toga što je napadač skriven čekao Perovića da izađe iz zgrade na Lekinom brdu, veruje se da sin poznatog estradnog para vrlo dobro zna šta je pozadina napada - kaže sagovornik Kurira.On dodaje da je ranjeni mladić imao sreće jer se bacio pod parkiran automobil.

- Napadač je po svemu sudeći odmah pobegao, ali su sve što se dogodilo zabeležile sigurnosne kamera. Interesantno je da je napadač imao smelosti da puca u Perovića na samo dvadesetak metara od patrole policije, koja motri na objekat jedne štićene ličnosti - dodaje naš sagovornik

Ćute RODITELJI BEZ KOMENTARA foto: Stefan Jokić Pevačica Suzana Perović juče nije odgovarala na pozive Kurira, a pucnjavu u kojoj je ranjen njihov sin nije želeo da komentariše ni Nikolin otac Vlada Perović. - Ništa ne želim da kažem, hvala - bilo je sve što je rekao poznati estradni menadžer, koji je nekada bio i vlasnik jedne od najpoznatijih beogradskih diskoteka.

Policija je u nedelju sa okolnih objekata, lokala, ali i stambenih zgrada uzela snimke sa sigurnosnih kamera, koji bi trebalo da pomognu u identifikaciji napadača na sina pevačice i menadžera. - Čim ga je otac prevezao u Urgentni centar, policajci su došli da razgovaraju sa njim, ali je on uz reči: „Čuburci ne sarađuju s murijom“ odbio da kaže da li zna ko je pucao u njega i zbog čega - dodaje naš sagovornik.

--Prema njegovim rečima, i pevačica Suzana Perović je posle ranjavanja sina došla je u Urgentni centar i navodno molila sina da kaže policiji šta se dogodilo i da ništa ne krije, ali on nije želeo da je posluša. - Posle ukazane pomoći, Nikola Perović je pušten kući i on nije životno ugrožen. S mesta pucnjave uzeti su tragovi koji bi mogli da dovedu istražitelje do osumnjičenog pucača - kaže on.

Trener DRŽI ČASOVE TENISA Problematični sin pevačice i menadžera, sudeći po njegovim objavama na društvenim mrežama, zaposlen je na jednoj teniskoj akademiji, na kojoj drži treninge deci. Kako se navodi, on je teniski trener s međunarodnim sertifikatom.

Kako je Kurir pisao, Nikola je odranije poznat policiji. Bio je osuđen zbog pljačke pumpe 2013. godine i tu kaznu je odslužio. Privođen je i zbog nasilničkog ponašanja i ometanja javnog reda i mira. - On, kako sam čula, ima malo nezgodnu narav. Ipak, prema komšijama je fin i uljudan i u zgradi ne pravi nikakve probleme, a šta radi u svoja četiri zida i s kim se druži, ne znamo i ne zanima nas - rekao je jedan Perovićev komšija.

Kurir.rs/ J. Spasić - J. Ivić Foto: privatna arhiva

