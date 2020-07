HAPŠENJE DILERA U KIKINDI: Bacio bočicu spida iz auta kad ga zaustavila policija, pa pokušao da pobegne

određeno zadržavanje do 48 sati

S.B. (35) iz Kikinde, policija je uhapsila nakon što je iz automobila bacio bočicu sa oko 40 grama amfetamina, upakovanih u više paketića.

Potom je svojim vozilom udario u službeni policijski automobil. Usledilo je pravo filmsko hapšenje.

-S.B. se tereti da je počinio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Kad je policija zaustavila automobil kojim je upravljao osumnjičeni, on je kroz prozor bacio bočicu sa oko 40 grama amfetamina, upakovanih u više paketića. Pokušao je da pobegne tako što je vozilom udario policijski automobil- saznao je Kurir od dobro obaveštenog izvora.

Kikindska policija saopštila je da je osumnjičenom S.B. određeno zadržavanje do 48 sati. Uz krivičnu prijavu, on je priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

