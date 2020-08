HOROR KOD ALEKSINCA! PODVODILA MALOLETNU ĆERKU (13) DVE GODINE: Uhapšena majka i 4 muškarca! Plaćali i u drvima

Niška policija uhapsila je B.J. (48) iz jednog sela u okolini Aleksinca zbog sumnje da je dve godine podvodila svoju maloletnu ćerku (13) radi prostitucije.

Ona se sumnjiči za trgovinu ljudima, a pod sumnjom da su počinili isto krivično delo slobode su lišena i četvorica „klijenata“ K.M. (26), S.S. (57), P.A. (30) i N.Š.(46).

Devojčica je imala samo 12 godina kada je majka počela da je podvodi.

"Sve se dešavalo u periodu od 2019. do 2020.godine. B.J. je, kako se sumnja, muškarcima sa kojima je bila poznanica i prijateljica, nudila svoju ćerku radi seksualnih usluga a zauzvrat bi od njih dobijala novac, ali i i robu. Prihvatala je umesto para i hranu ili drva. Podvođenje devojčice je „tarifirala“ od 1.000 do 3.000 dinara. Strašno je to što je devojčica u to vreme imala svega 12 godina. Ona u jednom trenutku nije mogla da izdrži horor koji joj se dešavao pa je obavestila policiju i klupko se razmotalo", ispričao je izvor.

Majka devojčice i četvorica muškaraca za koje se sumnja da su sa njom imali seksualne odnose su uhapšeni a nakon salušanja u Višem javnom tužilaštvu i kod sudije za prethodni postupak određen im je pritvor do 30 dana zbog sumnje da su počinili krivično delo trgovine ljudima.

(Kurir.rs/Blic/Foto ilustracija: Shutterstock)

