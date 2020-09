MILANKA IZ BRASINE SVOJIM OČIMA GLEDALA UŽAS: Takav zvuk u životu nisam čula! Pilotu orden, borio se da ne padne na kuće!

BRASINA/MALI ZVORNIK - Čula sam jedan zvuk, dolazio je od Banje Koviljače ka našem mestu, malo sam se pomakla i između kuća videla kako ide avion... On se tu okrenuo podno onih kuća - rekla je Milanka, meštanka i jedan od očevidaca stravične nesreće u kojoj je jedan pilot Vojske Srbije poginuo a za drugim koji se katapultirao još traje.

- On se tu okrenuo i... strašno... Onom pilotu treba dati orden... Ne znam ni je li živ ili je poginuo... Šta je on sve uradio za ovaj narod i ove kuće... Ono samo ko je gledao može da priča, a nas troje smo gledali. Dim je bio strašan a onda su potom bile još jedno dve-trei eksplozije. To je bio jedan zvuk strašan, u životu to nisam čula... Kao ono na filmu onaj najgori zvuk - ispričala je Milanka opisujući užas koji je videla iznad krovova kuća u svom selu.

Drugi očevidac je Živana, mlada majka iz obližnje kuće koja kaže da je istrčala iz kuće da vidi šta se dešava kad je čula taj stravičan zvuk.

- Noge i ruke su mi se odsekle, uplašila sam se za svoje dete i za drugu decu... - rekla je Živana i dodala da se potom video gust dim i čula eksplozija posle čega je ona počela da viče: Ljudi, nešto gori!

