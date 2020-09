OVAKO IZGLEDA MIG 21, LOVAC KOJI SE SRUŠIO POKRAJ DRINE: Star 34 godine, ali remontovan, jutros rečeno ispravan i spreman za let

BEOGRAD - Avion MiG-21 Vojske Srbije, koji se jutros oko 9.10 sati srušio u rejonu sela Brasina kod Malog Zvornika, pregledan je jutros u skladu sa svim procedurama i nakon pregleda konstatovano je da je ispravan i spreman za let, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Prema pisanju portala Tango six, avion je star 34 godine. Ta letelica se, nakon remonta 2016. u Vazduhoplovnom zavodu "Moma Stanojlović" i pauze od dve godine, našla ponovo u vazduhu u maju ove godine, navodi taj portal i dodaje da je trebalo da ostane u upotrebi do 2026.

Reč je o dvosedu MiG-21UM, kojeg je decembra 1986. nabavila bivša Jugoslavija. Ministarstvo odbrane navodi još u saopštenju da su na mesto pada aviona izašli nadležni istražni organi. Uviđaj je u toku.

Kako Tango Six saznaje najverovatnije je reč o vojnom avionu MiG-21 odnosno dvosedu MiG-21UM iz sastava RV i PVO Vojske Srbije. Reč je o jedinom MiG-u 21 koji je bio aktivan u Vojsci Srbije, dvosed (evidencijski broj 16185) koji je remontovan 2016. i koji je bio najmlađi MiG-21 nabavljen decembra 1986. godine. Nakon remonta dobio je da može da leti do 2026. godine a posle remonta je bio prizemljen 2018. da bi ponovo počeo da leti početkom maja ove godine.

MiG-21 je ruski/sovjetski lovački presretač druge i treće generacije koji se u naoružanju Ratnog vazduhoplovstva Jugoslovenske narodne armije nalazio sa od 1962. godine.

Inače, MiG-21 se proizvodio u periodu od 1959. do 1985. godine. Jugoslavija je do 1992. raspolagala sa 261 letelicom u 10 različitih verzija. Tokom raspada Jugoslavije avione su nasledila vazduhoplovstva novonastalih država. Deo ih je uništen tokom ratova od 1991. do 1995, kao i tokom NATO bombardovanja 1999. godine.

