Danas nešto posle 13 časova došlo je do teške saobraćajne nesreće na Rumenačkom putu u blizini Nis Petrol benzinske stanice. U nesreći je na licu mesta stradala jedna osoba. Radi se o ženi staroj oko 70 godina koja se kretala kao pešak. Na nju je dok je prelazila put van obeleženog pešačkog prelaza naleteo crveni VW Polo.

