NE LAŽI, BRE! ČIJI JE KALAŠNJIKOV? Isplivali novi detalji ranjavanja 3 policajca i 1 radnika obezbeđenja u Nišu

Na ponovnom suđenju Nišliji Ivanu Pavloviću (34), koji se tereti da je 17. juna 2018. godine iz automatske puške "Kalašnjikov" ranio tri policajca i jednog radnika obezbeđenja kluba "Manila" u centru Niša, danas je svedočio Aleksa Živić čije je izlaganje bilo kontradiktorno u odnosu na ranije iskaze, a često je na pitanja odgovarao sa: "Ne sećam se".

Živić je te večeri zajedno sa Pavlovićem i Martinom Zonjićem, danas takođe zatvorenikom, bio u klubu "Manila". Nestala je određena vrsta piva koju su želeli, pa su, kako moglo saznati na suđenju, Živić i Zonjić počeli da šutiraju frižidere. Obezbeđenje ih je zbog toga izbacilo.

Nakon toga je došlo do pucnjave u kojoj je najgore prošao policajac Miloš Milošević. On je Pavlovića uhvatio za cev posle čega je ranjen u grudi. Tom prilikom je, potvrđeno je danas, sa pet uboda nožem u grudi ranjen radnik obezbeđenja Aleksandar Đokić, i to tek posle dobijenog metka u nogu. Živić je danas izjavio da je nož imao sve vreme te večeri i da je Đokić ležao dok su se prvo rvali, a onda ga ubadao po telu.

Živić je doveden u sud iz zatvora u Nišu s lancima na nogama, a kako je primetio branilac Saša Knežević, "svedok ima vrlo selektivno sećanje i seća se samo ono što mu odgovara". I pored toga, tokom današnjeg suđenja "na videlo" su "isplivali" novi detalji krvavih scena koji su zgranuli javnost pre dve godine.

Optuženi Pavlović danas je kratko ispitivao Živića, od koga se moglo čuti da je ta puška ranije bila uperena u radnike obezbeđenja jednog drugog kluba, da je ranjenog Živića i Zonjića odvezao kućama taksista, ali tek nakon toga što im je lično kupio gazu i alkohol u apoteci jer je navodno Zonjić bio ranjen od rikošetiranog metka.

Pavlović se nije dugo znao sa dvojicom drugara s kojima je izašao te večeri.

"Pili smo i onda otišli kod Pavlovića po jaknu. Kola sam ostavio ispred jednog hotela. Ne sećam se šta je bilo kasnije. Posle toga ja sam bio tu pored radnika obezbeđenja Đokića kada sam čuo pucnje iza sebe, a ne sećam se da je neko uzviknuo: 'Pucaj, pucaj'. Nije on (Pavlović) mali da bi mu neko to rekao. Rvao sam se sa Đokćem, a posle svega sam se uputio prema jednom splavu na reci. Čuo sam da me neko doziva, okrenuo sam se i video Zonjića da hramlje. Pretpostavio sam da je od rikošetiranog metka", ispričao je Živić.

U ranijem iskazu radnik obezbeđenja Đokić je rekao da je prvo ranjen metkom, a da je onda zadobio ubode.

Pavlović je danas tvrdio da je puška "Crvena Zastava M 70 AD2" u Živićevom vlasništvu. Aleksa je pak tvrdio "da je držao pušku od ranije, ali da puška nije njegova"!? Kada je Živić rekao da su otišli kod njega kući po jaknu, nakon izbacivanja iz kluba, Pavlović je uzviknuo: "Ne laži bre".

Pavlovićeva majka Mara dobila je reč na suđenju rekavši da joj je sin te večeri izašao u grad u 23 sata i da se nije vraćao po jaknu jer je bilo toplo veče.

Branilac Knežević, ali i sudija Tamara Savić pokušavali su da odgonetnu odakle puška u Pavlovićevim rukama, odnosno odakle se ona našla u Živićevom "bmw"-u? Nisu uspeli jer je Živić na mnoga potpitanja nije imao odgovor.

"Šta možeš da kažeš na to što si uperio pušku u radnike obezbeđenja kluba, pa je intervenisao jedan policajac, a onda ste išli u kinesku prodavnicu da kupite repliku? Da li se sećaš da si i ranije bio izbačen iz kluba 'Manila' zbog nekog incidenta? Za koga si čuvao pušku, za mene, za Zonjića?", samo su neka od pitanja koje je Pavlović postavio Živiću.

Pavlović je već osuđen na 20 godina robije zbog ranjavanja policajaca i Đokića, ali je Apelacioni sud vratio presudu na ponovno suđenje. Živić i Zonjić su se sporazumeli sa sudom tako da su u zatvoru.

Na sledećem ročištu decembra meseca bi trebalo da svedoči Martin Zonjić.

M.S.

