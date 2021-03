SVI DETALJI KRVAVOG PIRA NA GROBLJU KOD NOVOG PAZARA: Ubio strica i teško ranio brata, otkriven mogući motiv sukoba

Nebojša L. (48) koga je u subotu popodne, na Zadušnice, na groblju u selu Lopužnje na planini Rogozni usmrtio njegov sinovac Dejan L. (26) sahranjen je juče na pravoslavnom groblju blizu Petrove crkve u Novom Pazaru. Sahrani su prisustvovali najbliži rođaci, prijatelji i komšije porodice. Nebojšin sin Uroš (21) koga je Dejan ubo nožem u predelu stomaka posle operacije oporavlja se u bolnici u Novom Pazaru i njegovo stanje je stabilno.

Prijatelji stradalog Nebojše juče su "Kuriru" potvrdili da su porodice ubijenog i osumnjičenog godinama bile u lošim odnosima, a da su mogući razlog za to nerešeni imovinski odnosi.

"U subotu, na Zadušnice, bili su na groblju, zapalili sveće preminulim članovima porodice, a onda su posedali za sto da se, kako je to u ovom selu običaj, posluže hranom, popiju za duše preminulih. Za stolom je bilo 10-15 ljudi, Dejan je sedeo nekoliko mesta dalje od Nebojše i Uroša. Sve se zatim odigralo munjevito, Dejan je u jednom trenutku skočio sa svog mesta, potegao nož za koji se sumnja da ga je držao za pojasom, nasrnuo na strica Nebojšu i ubo ga dva puta, u stomak i grudi, a zatim je uspeo i brata od strica Uroša da ubode jednom u stomak. Nebojša je stigao da Dejana udari flašom u glavu, a onda su skočili i ostali koji su bili na groblju, uspeli da ih razdvoje", priča za "Kurir" izvor iz istrage.

Rođaci i meštani koji su bili na groblju uspeli su da teško ranjenog Nebojšu ubace u kola, povezu prema gradu, ali je on na putu do bolnice preminuo u kolima. Nebojšin sin Uroš, iako teško povređen, živ je stigao do bolnice gde mu je odmah ukazana pomoć.

"U panici koja je nastala pošto je pala krv na groblju, Dejan se iskrao iz gomile ljudi, sakrio je nož u blizini, a onda je sam krenuo prema Novom Pazaru, navodno da traži pomoć pošto je i sam bio povređen. Ubrzo je uhapšen, kad su mu stavljene lisice na ruke, delovao je kao da nije svestan šta je uradio, pokušavao je da neobavezno popriča sa policajcima, nije pokazao neko žaljenje zbog onoga što je uradio, niti je šta rekao o tome", kaže naš izvor iz istrage.

Po nezvaničnim podacima, posle tragedije na groblju, kod Dejanovog oca navodno je nađena palica, a otac je policajcima ispričao da njegov sin nije nosio nož, već da je strica napao nožem koji je uzeo za stola za kojim su svi sedeli.

Naselju u Novom Pazaru u kome su kuće sada pokojnog Nebojše i njegovog brata, odnosno sinovca Dejana jedna do druge, odnosno kućama juče se nije moglo prići, a u blizini je dežurala patrola policije. Neki od komšija rekli su nam samo da su dve porodice, godinama, decenijama bile u svađi, da nisu govorili međusobno.

"Niko, međutim, nije očekivao da padne krv. Znali su da se posvađaju, za Dejana se čulo da je imao nekoliko tuča po gradu, ali, ovo niko nije mogao ni da pretpostavi. Još strašnije je što je krv pala na groblju, na Zadušnice", kaže jedan od komija.

Kurir.rs/Z. Š.

Kurir