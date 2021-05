VELJINA KLANICA U RITOPEKU! U dnevnoj sobi pronađen DNK navijača Zdravka Radojevića, ubice napravile KOBNU GREŠKU!

U kući strave u Ritopeku, koju je, kako se sumnja, za ubistva i sakaćenja koristio klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, nađeni su novi DNK tragovi žrtava! Ministar policije Aleksandar Vulin potvrdio je juče da je reč o tragovima sa industrijske mašine za mlevenje mesa koja je pronađena u bunkeru ove vikendice.

Kako Kurir saznaje, porodica nestalog navijača Zdravka Radojevića, koji je nestao u novembru prošle godine, obaveštena je da je on ubijen u ovoj kući.

Nemaju mira

- Njegova rodbina dobila je u februaru informaciju da je uhapšena grupa za koju se sumnja da je otela i ubila Radojevića. Posle nekog vremena rečeno im je da je Zdravkov DNK nađen u dnevnoj sobi u Ritopeku. Radojevićeva udovica je potom pozvana u Specijalno tužilaštvo zajedno sa svim porodicama za koje se sumnja da su porodice ubijenih osoba - rekao je izvor Kurira blizak ovoj familiji.

foto: MUP Srbije

Kako je objasnio, Zdravkova porodica danima nema mira zbog svega što se dešava.

- Svašta se pojavljivalo u medijima, a oni nisu želeli da izlaze u javnost. Bilo je priče da je Zdravko dilovao narkotike, a to nije tačno. On je imao automobile na auto-placu, koji su mu bili oteti. On je mogao da bude žrtva uhapšene grupe samo zbog novca koji je imao - rekao je rođak.

Inače, kako nam je objasnio, s porodicom od marta više niko od policije niti tužilaštva nije kontaktirao.

Crevom prali krv

Ministar policije Aleksandar Vulin izjavio je da je nakon obavljenih veštačenja potvrđeno da se u mašini za mlevenje mesa, koja je pronađena u kući koja je pripadala klanu Veljka Belivuka, nalazi više DNK uzoraka različitih žrtava.

Bacali tela u Dunav

Na fotografijama koje je MUP objavio vide se i tragovi krvi na zidovima.

- Krv je očigledno, prilikom odsecanja tela koja su ubacivana u industrijsku mašinu za mlevenje mesa, prskala po zidovima, a pripadnici klana, iako su je detaljno čistili hemijskim sredstvima, nisu uspeli da uklone baš sve dokaze. Upravo ta krv, kao i DNK materijal nađen u mašini pomogli su istražiteljima da izvuku profile žrtava. Zasad je potvrđeno da je reč o Radojeviću i najverovatnije Ljepoji, čiji su srodnici dali DNK materijal za upoređivanje - rekao je izvor. Sumnja se da su uništena tela pripadnici klana bacali u Dunav.

(Kurir.rs/ Ekipa Kurira)

foto: Kurir

foto: Kurir