PRIVEDENO 112 PUNOLETNIH I 17 MALOLETNIKA POSLE TUČE NAVIJAČA: Oglasio se Vulin, evo šta je poručio posle haosa u Beton hali

Nakon sinoćnih nereda koji su se desili na prostoru "Beton hale", policija je privela 112 punoletnih izgrednika i 17 maloletnih izgrednika, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

- Svi su predati nadležnim tužiocima i oni su dalje odlučivali o kvalifikaciji onoga što su uradili - izjavio je danas Vulin o sinoćnoj tuči huligana u "Beton hali".

Ministar Vulin je poručio da je Beograd siguran grad, da će svaki građanin biti bezbedan i zaštićen i podvukao da Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti da najgori vladaju ovim gradom.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova nikada neće dozvoliti da najgori vladaju ovim gradom. Beograd je siguran grad, Beograd je bezbedan grad i svi koji su u njemu zaslužuju da se tako i osećaju. Zahvaljujem se Policijskoj upravi za grad Beograd, načelinku Miliću, zahvaljujem se Policijskoj brigadi, Žandarmeriji, Odeljenju za javni red i mir i svima onima koji su sinoć dali sve od sebe da se šteta smanji, a da se izgrednici pohvataju i da građani budu zaštićeni - istakao je ministar Vulin.

Ministar se zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je tokom sinoćne akcije pripadnicima policije dao nemerljivu podršku. Vulin je posebno naglasio da ono što se sinoć desilo u "Beton hali", više se neće ponoviti dok je on na čelu Ministarstva.

- Predsednik Aleksandar Vučić nam je dao nemerljivu podršku insistirajući na tome da se zakon mora primenjivati i da zakon mora da važi za sve. Svi građani Beograda će uvek biti zaštićeni i sigurni. Ovo što se desilo u Beton hali nikada se više neće ponoviti. Nije to bio nikakav obračun navijača, to je bio ološ, to su bili huligani koji su ugrozili zdravlje, bezbednost i život, ološ koji je tukao devojke, koji je razbijao inventar, koji je od jednog lepog i divnog povoda, proslave osvajanja pete uzastopne titule Crvene Zvezde, napravio nešto čega se svi stidimo. Ovo se više neće ponoviti, Beograd je bezbedan grad - poručio je Vulin.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić sinoć su bili na prostoru "Beton hale" i pružali pomoć i podršku svim pripadnicima policije koji su učestvovali u akciji hapšenja huligana.

