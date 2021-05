PUT TINEJDŽERA OD NAVIJAČA SA TRIBINE DO HULIGANA: Na meti problematični momci skloni nasilju! Nakon 16. godine postaju kriminalci

Obračuna navijača Crvene Zvezde, Partizana, ali i drugih klubova, nisu retkost kako na beogradskom alfaltu, tako i u mnogim drugim gradovima u Srbiji, ali i inostranstvu.

Sinoćni incidenti koji su se dogodili u Beton hali, podigli su beogradsku policiju na noge, a među građanima zavladala je panika. Navijači, tinejdžeri i oni malo stariji, lomili su inventare po lokalima, pravili haos po gradu, a onda se potukli, nakon čega je 109 punoletnih građana uhapšeno. Na lice mesta došli su i ministar policije Aleksandar Vulin, ali i šef beogradske policije Veselin Milić.

Kako je objasnio sagovornik Kurira nešto ranije upoznat sa istragom, dok su istražitelji pronalazili nove jezive zločine ove grupe i utvrdili da su otimali, mučili, kasapili i ubijali ljude, pa čak ih i mleli u mašini za mlevenje mesa u vikendici u Ritopeku, ostatak ekipe dokazivao je i dokazuje lojalnost Belivuku i ekipi.

foto: Privatna arhiva

Izvor objašnjava da je put mladića od navijača do huligana i kriminalaca jednostavan:

- Još od osnovne škole i prvih odlazaka na utakmice oni se na neki način regrutuju. Mnogi se već tada uvode u kriminalne poslove jer su mlađi od 16 godina i ne mogu biti osuđeni za teška krivična dela - naveo je naš sagovornik.

Na meti su najčešće problematični mladići, skloni nasilju i spremni za dokazivanje.

- Na početku su to tuče i obračuni sa protivničkim navijačkim grupama. Potom se uvode u sitnije kriminalne poslove, a takođe se počinje sa dilovanjem droge, i to obično za vođu grupe sa tribine, koji je već član neke kriminalne organizacije. Zatim rade i ostale prljave zadatke - pretnje, reketiranje, pljačke, krađe i na kraju čak i ubistva. Zauzvrat, vremenom, ukoliko napreduju, mogu da očekuju neki ozbiljniji posao, da dobiju lokal, firmu za obezbeđenje - naveo je sagovornik.

foto: Nemanja Nikolić

Vođe navijačkih grupa najčešće preko društvenih mreža veličaju sebe i grupu.

Grupa je porodica

Inače, huligani svojim nastupom, preko interneta i uživo, uvode vojničku hijerarhiju i strogu disciplinu.

- Jasno stavljaju do znanja da je grupa porodica, obezbeđuju novim i vernim članovima posao. Tako stiču utisak da su deo grupe i to ih čini važnim. Neke vođe i mladi dovedu što više svojih drugova i tako ih uvuku u organizaciju, čak i ako nisu navijači. Sve to ide do fanatizma, a sve pod maskom ljubavi za svoj klub i tribinu. Zato i ovako reaguju iako su njihove vođe uhapšene i sumnjiče se za najteža krivična dela i monstruozne zločine.

(Kurir.rs)