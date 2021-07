VELJA NEVOLJA RADIO SA ALBANSKOM MAFIJOM: Odali ih paketi kokaina KAP ÇA TË KAPËSH! Keljmendi prvi u lancu

Kriminalna grupa na čijem je čelu bio uhapšeni Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, osim za monstruozna ubistva, sumnjiči se i za trgovinu narkoticima, a u ovom poslu saradnici su im, kako se sumnja, bili i opasni kriminalni klanovi iz Albanije.

Na paketima kokaina, čije su fotografije pronađene u oduzetim telefonima pripadnika Belivukove grupe, našla se i oznaka "KČK", koja bi mogla da bude skraćenica albanske izreke "Kap Ça të Kapësh", što u prevodu znači "Zgrabi šta možeš". Ovu izreku je pre dve godine pominjao i Edi Rama, albanski premijer, dok je pričao o jednom moćnom mafijaškom klanu u toj državi.

Božidar Spasić, bivši operativac DB, za Kurir kaže da je vrlo moguće da je Belivukov klan nabavljao drogu preko Albanaca.

Luka Drač

- Sumnja se da ta droga potiče iz latinoameričkih zemalja, ona je najverovatnije dovezena do luke Drač, odakle se distribuirala dalje. Navodno, u tom dilerskom svetu zna se da ta droga pripada kavačkom klanu. Inače, iz tog, ali i iz drugih razloga, dodaju se simboli na pakete kokaina. Dileri su u svom poslu išli dotle da oznakom ili žigom garantuju i kvalitet droge, ali i stavljaju do znanja kome ona pripada, odnosno ko stoji iza pošiljke - objašnjava Spasić.

Kako kaže naš izvor, u podzemlju nije tajna da kavački klan, čiji je deo bila i grupa Veljka Belivuka, godinama sarađuje sa mafijašima iz Albanije, ali i sa Kosova i Metohije.

- Mnogi pripadnici kavačkog klana su imali zaštitu albanske mafije, jedne od najmoćnijih i najorganizovanijih na svetu. Mnogi "kavčani" su se posle izvršenja krivičnih dela skrivali na teritoriji te države, ali i na Kosovu. I sam vođa kavačkog klana, odbegli Radoje Zvicer, jedno vreme je utočište našao na Kosovu. Pre dve godine je zahvaljujući svojim vezama izbegao hapšenje u Prištini, kada su lisice stavljene pripadnicima kavačkog klana - podseća naš izvor upoznat sa slučajem.

Još jedna veza kavačkog klana i mafije iz Albanije navodno je, prema rečima našeg izvora, i Naser Keljmendi, bezbednosno interesantna osoba.

Keljmendi privođen

- Prema operativnim podacima policije, Keljmendi se dovodi u vezu s kavačkim klanom i Darkom Elezom, koji je navodno bio saradnik Velje Nevolje. Keljemendi važi za jednog od najjačih bosova balkanskog podzemlja, a u februaru je bio privođen u Loznici, i to desetak dana nakon hapšenja Velje Nevolje i njegove grupe. Keljmendi je tada bio saslušan kao bezbednosno interesantna osoba i pušten je odmah - podseća naš izvor. Podsetimo, u nedelju je ministar policije Aleksandar Vulin u emisiji "Hit tvit" na televiziji Pink pokazao uznemirujuće fotografije žrtava Belivukovog klana na kojima se on smeje pored izmučene žrtve, ali i fotografije paketa kokaina.

Viton kokain

Na fotografijama na kojima su paketi kokaina, a koje su u nedelju prikazane na televiziji Pink u emisiji "Hit tvit", vide se slovne oznake.

- Svaka kriminalna grupa ima svoje oznake kokaina. Do sada se sa ovom grupom dovodio u vezu kokain koji je na sebi imao lik Gavrila Principa, ali je očigledno da to nije bila jedina oznaka pod kojom je švercovan kokain ove grupe. Osim oznake KČK, na nekim paketima je utisnut znak čuvenog brenda Luj Viton, ali i tribali - objašnjava sagovornik Kurira.

Predsednik Srbije: Tražiću da javnosti pokažu još stvari koje mogu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se juče na napade zbog objavljivanja fotografija unakaženih tela ubijenih ljudi. On je rekao da bi o tom pitanju reagovao kao ministar Vulin, kao i da je navikao da je za sve kriv.

- Sećate se ubistva Kuma i Spasojevića u Barajevu. Te slike su bile na svim televizijama i tada im to nije smetalo. Prikazali su snimke uživo ubijanja ljudi u Srebrenici, a ne snimak tela. Propala im je ta politička opcija da me likvidiraju, e sada ih dižu u nebesa. Da sam bio na mestu ministra unutrašnjih poslova, uradio bih isto. Tražiću da pokažu javnosti još stvari koje mogu, a da ne ugroze krivični postupak. Važno je da ljudi to vide - istakao je Vučić.

