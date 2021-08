MAJKA MILANA LJEPOJE ZA KURIR: Da sam u mogućnosti vratila bih im istom merom, spremna sam da se SUOČIM SA UBICAMA!

Porodica i najbliži prijatelji u nedelju su u Crkvi Svete Petke na Čukaričkoj padini prisustvovali opelu za brutalno ubijenog Milana Ljepoju kog su, kako se sumnja, pripadnici klana Veljka Belivuka namamili, muči a potom ubili u kući strave u Ritopeku. Kako za Kurir kaže Miroslava, majka ubijenog Ljepoje, porodica i dalje ne zna šta se i zbog čega dogodilo.

Status oštećene

- Opelu su prisustvovala najbliži, oni koji su ga dobro poznavali i voleli - kaže Miroslava.

Mesar Propišao je majčino mleko Posle brutalnog ubistva Milana Ljepoje, Marko Miljković zvani Mesar je poslao poruku: "Sad smo ga ubili, propišao je majčino mleko. Znaš kolika konjina brate, 100 kila i Sopranove (nadimak Velje Nevolje) visine, jak kao konj".

foto: Zorana Jevtić, Stefan Stojanović, Ana Paunković

Milan Ljepoja, koji je navodno bio član grupe pljačkaša "Pink Panter", nestao je 9. decembra prošle godine. Kako se navodi u spisima Tužilaštva za organizovani kriminal koje vodi postupak protiv Belivuka i ostalih osumnjičenih, pripadnici kriminalne grupe namamili su ga tako što su mu na prodaju ponudili blindirani automobil, koji je on došao u Ritopek da pogleda, ne sluteći šta mu se sprema. Navodno, motiv jezivog zločina bio je to što su sumnjali da je u kontaktu sa pripadnicima "škaljaraskog klana", kao i to što su ga krivili da je organizovao neuspeli atentat na vođu "kavačkog klana" Radoja Zvicera u Kijevu.

Optužnica Belivuk mu lično presudio Ljepoju su, kako se navodi u optužnici, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Marko Budimir, Srdan Lalić, Nebojša Jankovic, Vlade Draganić i Bojan Hrvatin savladali, vezali lisicama i uveli u "klanicu". Tamo su ga tukli, mučili, prinudili ga da im otključa kriptovani telefon kako bi videli sa kim je u kontaktu i iznudili mu informacije koje su ih interesovale. Potom su ga Belivuk, Hrvatin, Lalić i Janković davili tako što su ga stezali kesom i žicom, a na kraju mu je, kako sumnja tužilaštvo, Belivuk nožem presekao vrat.

- Nikada nisam dobila odgovore na pitanje šta se, kako i zbog čega dogodilo mom sinu. Ja još uvek ne znam ništa, nemam odgovore. Ja sam ga rodila, imam pravo, želim da znam. Zbog toga ću tražiti od tužilaštva i suda da dobijem status oštećene, imam pravo na to - kaže majka za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Ona je, kako dodaje, spremna da se suoči sa osumnjičenima za brutalno ubistvo sina. Posle svega što je pročitala u medijima o ubistvu svog sina, ne može da razume kakvi su to ljudi. Iako joj sina ništa neće vratiti, kako kaže, boriće se do samog kraja.

Sve je gotovo

- Ne živim u Srbiji, ali ću dolaziti na suđenja. Da sam u mogućnosti, vratila bih im istom merom, ali nisam. Nisam takav čovek. Nikada u životu nisam podigla ruku ni na svoje dete, pa ne bih mogla ni na tuđe - kaže za Kurir Miroslava Ljepoja.

Kako je Kurir ranije pisao, za ubistvo Pink Pantera tužilaštvo kao direktnog izvršioca tereti Veljka Belivuka. U kuću u Ritopeku, kako se navodi stigao je pet minuta posle 18 sati, a nekoliko minuta pre 22 sata Marko Miljković je poslao poruku: - Sve gotovo, velikog štetočinu smo skinuli sa vrata. Top smo sve odradili, kao i uvek.

(Kurir.rs/Ekipa Kurira)