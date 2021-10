NIJE NAS ZAPLAŠIO, REĆI ĆEMO SVE ŠTO ZNAMO! Posle paljenja automobila oglasila se porodica devojke koju je SNAJPER OTEO I PRETUKAO

Policija ispituje da li paljenje ima veze sa time što će sutra majka i sestra oštećene sutra da svedoče protiv Milutinovića. Majka pomenute devojke kaže da se nisu uplašili i da će sve što znaju da kažu.

- Tačno je da su nam zapaljeni automobili. Policiji smo rekli sve što znamo i na koga sumnjamo. Ovo što nam se dogodilo neće nas zaplašiti. Ćerka i ja ćemo sutra u tužilaštvu reći sve što znamo o otmici i nasilju. Nemamo razlog za strah jer verujemo u rad policije u Novom Sadu - kaže za Blic J. J majka devojke koja u ovom trenutku ima status posebno osetljivog svedoka.

- MIslimo da iza paljenja automobila stoji Slobodan Milutinović Snajper i da mu je ovo bio način da nas zaplaši. Znao je da je za sutra zakazano saslušanje moje supruge i druge ćerke. Kao porodica staćemo uz U. J. Ništa i niko nas neće uplašiti - kaže S. J, otac devojke iz Novog Sada.

Prema njegovim rečima, paljenje vozila je način zastrašivanja kojim se bavi Milutinović. Napad je izveo muškarac koji je u flašama doneo benzin koji je prosuo po automobilima, a potom zapalio vatru. Plamen se raširio brzo, a on je pobegao ka naselju Liman. Na glavi je nosio kačket zbog koga mu se lik ne vidi jasno.

Milutinović, nekadašnje obezbeđenje Bate Kankana, vođa navijača Vojvodine i čelnik Fudbalskog kluba Kabel, do sada ima oko 15 krivičnih prijava i bar dve osuđujuće sudske presude. Poslednja dva puta hapšen je u septembru i to u samo 20 dana.

Prvi put 5. septembra je priveden tokom policijske akcije zbog ubistva Uroša Stefanovića (27) i ranjavanja Gorana Kovačevića Goranca (47). Tada mu je prilikom pretresa u stanu pronađeno oružje za koje nema dozvolu.

Dve nedelje kasnije uhapšen je zbog otmice i prebijanja bivše devojke U. J. i još uvek se nalazi u pritvoru. On je želeći da je spreči da ga ostavi, devojku odveo u jedan stan u Novom Sadu, gde se iživljavao nad njom. U svojoj ispvesti U. J. je objasnila kakav je bio njen i Milutinovićev odnos, a onda je prepričala detalje torture koju je tog dana preživela.

- Slobodan i ja smo bili oko godinu dana u emotivnoj vezi. U jednom trenutku rešila sam da je prekinem i to mu saopštila pre četiri meseca. On ima svoju suprugu i decu, a ja sam jednostavno donela odluku da nastavim svoj život dalje. Međutim, od kada smo raskinula znao je svaki moj korak, gde izlazim, sa kim se viđam i veoma često dolazio na mesta gde sam ja - ispričala je tada i dodala da je jednoga dana pozvao da izađe ispred zgrade porazgovaraju, a onda je odvezao u stan i počeo da se iživljava:

Kraj je kad ja kažem

"Šamarao me je, učinilo mi se da gubim dah, da ću se onesvestiti i zato sam mu rekla: “Molim te, nemoj me više šamarati”. On je stisnuo pesnicu i udario me u grudi."

Kada je krenula da izađe iz stana, rekao je "Nećeš ti nigde, kraj je kad ja kažem", a onda je nastavio da je tuče.- Bila sam uplašena, sve me je bolelo od udaraca... Usta nisam osećala - rekla je.