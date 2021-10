PRETUČENA MANEKENKA ZA KURIR: Nisam zadovoljna presudom, neću da se mirim s njim i boriću se da mu se poveća kazna

Manekenka Tanja Đukić (26) koju je 2. juna 2019. brutalno pretukao tadašnji partner producent iz Turske Čagrij Tortop (46), nakon što je osuđen na godinu dana zatvora pred sudom u Turskoj, za Kurir je istakla da je nezadovoljna presudom.

- Dobio je godinu dana zatvora, ali moji advokati i ja ćemo se boriti da dobije više. On sada želi da idemo na pomirenje, ali ja na to neću pristati - kaže manekenka za Kurir.

Kako objašnjava, sud je predmet poslao Kancelariji za mirenje.

- On na sve načine pokušava da izbegne zatvorsku kaznu. Primirje, ponavljam, nećemo prihvatiti, tako da mu zatvor svakako sleduje. Advokati i ja smo tražili kaznu od sedam godina, ali bićemo zadovoljni, kada odbijemo primirje, i da se ta kazna poveća na tri godine - kaže manekenka i dodaje da se ovaj sudski spor već predugo vodi.

foto: Privatna Arhiva

Tortopu je, kako su preneli turski mediji, pretila kazna od dve do sedam godina zatvora, ali je sud odlučio da ipak bude osuđen na kaznu manju od minimalne. - Za producenta je zatražena kazna zatvora od dve do sedam godina pod optužbom da je upotrebom sile, pretnje ili obmane lišio slobode devojku. Međutim, na ročištu održanom 9. septembra tužilac je tražio da okrivljeni bude osuđen na kaznu zatvora od četiri meseca do godinu dana, jer je krivično delo koje mu se stavlja na teret prekvalifikovano u blaže, a to je nanošenje povreda s umišljajem - prenose tamošnji mediji i dodaju:

Nije zvao Hitnu

Čagrij Tortop je, podsetimo, na sudu izjavio da je manekenka psihijatrijski pacijent, a da su njene modrice nastale dok je pokušavao da je spreči da iskoči kroz prozor.

- Veštačenjem telefona producenta ustanovljeno je i da kobnog dana nije pozvao Hitnu pomoć, iako je tvrdio da je to učinio - kaže izvor.

Stravične povrede Krv šikljala iz nosa, usta i uva Kako je pretučena manekenka ranije ispričala za Kurir, njen tadašnji dečko ju je toliko tukao da se ona upiškila od bolova, kao i da joj je krv šikljala iz nosa, usta i uva. Đukićeva je s producentom iz Turske bila u vezi dve godine, a upoznali su se nakon njenog preseljenja u Istanbul, gde je došla preko modne agencije za koju je radila.

(Kurir.rs - B. Travica)