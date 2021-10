ODBRANA OPTUŽENOG PREDLOŽILA 60 POZNATIH: Mika Aleksić zove monaha za svedoka

Među 60 poznatih ličnosti koje je odbrana Mike Aleksića predložila za svedoke, navodno će se naći i monah Ilarion - Rastko Lupulović, nekadašnji glumac i muzičar!

Da podsetimo, odbrana Miroslava Mike Aleksića, vlasnika škole glume, optuženog za silovanja i polna uzmeniravanja učenica, među kojima su Milena Radulović i Iva Ilinčić, na pripremnom ročištu u četvrtak u Višem sudu u Beogradu, predložila čak 60 svedoka, uglavnom bivših polaznika škole "Stvar srca" i prijatelja.

- Odbrana je predložila niz poznatih glumaca, a navodno, pozivaju i monaha Ilariona, odnosno, Rastka Lupulovića, nekadašnjeg člana grupe "Kanda, Kodža i Nebojša" koji se zamonašio 1996. godine - naveli su mediji.

Na poziv će se odazvati i glumac Goran Sultanović, koji je Aleksića već branio u emisiji "Dok anđeli spavaju".

- Ukoliko budem dobio poziv odazvaću se, naravno.Dobro ga poznajem - izjavio je za medije Sultanović.

Međutim, Eva Ras, koja je Aleksića zdušno podržavala kada je uhapšen, promenila je ploču.

- Miku Aleksića ne poznajem! Nisam išla u njegovu školu glume, tako da ne mogu ni da me pozovu da budem svedok na suđenju, a ne bih se hni odazvala!Branila sam ga jer sam želela da prestane medijski linč - rekla je za Kurir Ras.

Advokat Denis Bećirić, koji zastupa neke od devojaka koje su optužile Aleksića za silovanje, gostovao je u jutranjem programu Kurir televizije, gde je istakao da je ovaj predlog opstrukcija suđenja.

- Moramo da naglasimo da je ovo i dalje samo predlog. Sudija će odlučiti o tome koje će dokaze izvoditi. Smatram da je većina tih svedoka nepotrebna. Ukoliko se nađu na listi svedoka, ne znam šta bi mogli da kažu sem da su nakon pohađanja te škole nastavili glumačku karijeru - rekao je advokat i dodao:

- Ne znam šta bih ja mogao njih da pitam, a da znači u procesu. Iz ugla odbrane razumem njihovu strategiju. To što je Aleksić učio decu da je dobro da čitaju knjige ne isključuje mogućnost da je on iskorišćavao to što radi i seksualno zlostavljao oštećene.

Na spisku svedoka odbrane, kako je Kurir pisao, mogli bi da se nađu i Nikola Kojo, Dragan Bjelogrlić, Vuk Kostić...

Vuk Kostić Nisam primetio ništa čudno Glumac Vuk Kostić poznat po bliskosti sa Mikom, pohađao je Aleksićevu školu, a kako je Kurir pisao još u januaru, verovatno će biti jedan od svedoka. On je podršku optuženom pružio i u emisiji "Dok anđeli spavaju" i rekao da nije primetio ništa čudno. glumac vuk kostić foto: Ana Paunković - U grupu Mike Aleksića sam došao 1985. godine. Nakon upisanog fakulteta nastavio sam da dolazim na časove kod Mike sa svojim drugovima iz grupe. Nikad nisam primetio nešto čudno ili da su neka deca bila nesrećna. Mnogo dece sam i sam doveo tamo. Ja ovo sad ne govorim zbog Biljane i Mike, nego zbog sebe. Devojke koje su ga prijavile ne poznajem, ali nikad ništa slično o Miki nisam čuo od drugih ljudi za ono za šta ga one optužuju - kazao je Vuk Kostić, koji se s Mikom poslednji put pojavio na premijeri filma "Hotel Beograd". Kurir je juče pokušao da dobije komentar od Kostića, ali on nije odgovorio na našu poruku.

