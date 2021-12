ĆERKA OTKRILA DETALJE POSLEDNJEG RAZGOVORA S MAJKOM JOVANOM: Pričale desetak minuta, onda je majka izgovorila ove reči i prekinula

Ljiljana Simić, ćerka Jovane Marjanović čije je telo nađeno posle pet dana potrage na Zlatiboru, otkrila je detalje poslednjeg razgovora s majkom.

Kako kaže, poslednji put su se čule na dan nestanka oko 14 časova i tada joj ništa nije bilo sumnjivo.

- Imale smo najnormalniji razgovor, pričale smo o tome da li da kupim jaknu za skijanje ili ne. Običan razgovor majke i ćerke. Nakon toga se oko 18 časova čula sa mojom sestrom, s kojom je pričala desetak minuta. Onda je ušao njen partner u sobu i ona je sestri rekla: "Evo ga, moram da prekidam." Tako su one završile razgovor. Nakon toga nemamo nikakvu informaciju - ispričala je Ljiljana. Inače, Jovana Marjanović živela je u Nišu, a prema podacima iz Agencije za privredne registre, bila je vlasnica tri firme. Jedna od njih je i građevinska firma koja se bavi molerskim radovima i zastakljivanjem.

foto: privatna arhiva

- Sa svojim partnerom poslednjih nekoliko meseci boravila je u iznajmljenom stanu u Ulici Save Stanojčića u zlatiborskom naselju Karaula - navodi izvor Objaktiva. Upravo je muškarac sa kojim je živela u četvrtak ujutro prijavio njen nestanak policiji u Čajetini.

- Po priči njenog partnera, poslednji put ju je video u njihovom apartmanu. Ona je u 20 časova izašla uz reči da ide malo da prošeta. Nije izvodljivo da on nije uspeo da je vidi, kako tvrdi, kada je, po njegovoj priči, izašao posle dva do tri minuta za njom. To je apsolutno neizvodljivo - ispričala je Ljiljana dok je još trajala potraga.

Nekoliko sati nakon prijave o nestanku lociran je njen telefon koji je do tada bio nedostupan. Ispostavilo se da ga je jedan radnik uključio pošto ga je pronašao u vodovodnoj cevi preko puta benzinske pumpe, kraj magistralnog puta preko Zlatibora. To mesto je dva i po kilometra udaljeno od mesta gde je Jovana odsela. Inače, ovo nije prva tragedija u porodici Jovane Marjanović.

- Ona je rodom iz Leskovca. Njen brat je bio profesor fizičkog, a preminuo je pre nekoliko godina. Iako porodica gotovo nikada nije govorila o tome, po gradu se pričalo da je on izvršio samoubistvo na kućnom pragu - navodi sagovornik lista.

(Kurir.rs/Objektiv)

Bonus video:

00:31 Nestala Jovana Marjanović na Zlatiboru! Čula se sa ćerkom dva sata pre nestanka, ništa nije ukazivalo na problem!