MATEJEV OTAC OČAJAN: Ako mi je sin mrtav, umreću i ja SIROTI ČOVEK NEUTEŠAN

BEOGRAD - Hrvatski državljanin Matej Periš nestao je u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra i od tada traje potraga policije za njim, a pošto je snimljen kraj reke – u potragu su uključeni i ronioci. Čitav region je na nogama dok je u toku potraga za nestalim Splićaninom.

Njegov otac Nenad Periš osvrnuo se na ponašanje svog sina kobne noći, ali i na prvo putovanje u Beograd, piše Objektiv.

Periš otkriva da je obavio razgovor sa drugarima njegovog sina i da tu prostora za spekulacije nema.

– Priznali su mi da jesu mešali vino, rakiju, pivo i viski, ali ja tim momcima verujem. Pa odrasli su pored mene, išli su sa mojim sinom od prvog razreda osnovne škole. Ni oni ne znaju da mi objasne šta se dogodilo sa Matejom i gde je tako trčao. Iako ne znamo sve, ne mogu reći da je besciljno tumarao gradom.

Kada je reč o snimcima na kojima se vidi da neko pliva, Periš kaže:

– Pogledao sam više tih snimaka gde se to nešto nalazi u vodi, ali ja nisam video neke pokrete koji bi mi odali da je u pitanju čovek. To je više snimaka iz različitih uglova, što po mom mišljenju može da bude da je u vodi i neko deblo ili čak smeće – obrazlaže svoje viđenje Matejov otac.

On dodaje i da bi se pijani čovek u vodi od četiri stepena otreznio.

– Za pet do deset sekundi bi se i najpijaniji čovek u hladnoj vodi razbudio, pa bi sve i da je scenario takav, moj sin isplivao jer to nije daleko od obale, a on je iskusan plivač.

Otac nestalog mladića ne krije da neprestano traga za sinom, kaže, tu je dok ga ne nađe.

– Nema spavanja, u Beogradu sam dok ga ne nađem, nadam se da je živ. Neprestano gledam u Savu i razmišljam gde bi Matej mogao da bude. Sve lokacije sa snimaka sam obišao po nekoliko puta, i po danu i tokom noći, sve razlažem samo da bih do istine došao. To me jedino zanima – istina – potreseno govori Nenad.

On napominje da mu sve deluje kao košmar iz kog ne može da se probudi.

– Danima pokušavam da shvatim da ovo uistinu nije san, verujte. Pokušavam da budem realan. Matejove sestre su kod kuće, pokušavaju da budu jake, a nije im ni do čega. Brat je brat – kroz suze navodi Periš.

On ne krije da mu nije ni do čega kako je sve ovo krenulo da se zahuktava.

– U ponedeljak uveče sam ispratio Matejove drugare iz Beograda. Otišla su deca svojim kućama. Ovde su odradili sve formalnosti. Rekao sam im pred put da će se za nekih 25 godina verovatno setiti mog sina i ovih dešavanja, da će možda i plakati, a da ću ja, ukoliko moj sin nije među živima, sa tom situacijom umreti. Samo bih voleo da ga pronađu ako je preminuo, da ga mogu pokopati kako treba, u svojoj domovini.

- Oprostite, emotivan sam – neutešno izgovara otac nestalog mladića.

Za kraj, međunarodni vaterpolo sudija još jednom se zahvalio MUP-u Srbije, za koji je objasnio da vrlo profesionalno rade svoj posao.

