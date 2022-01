REČNA POTRAGA ZA MATEJEM I DALJE TRAJE: Stručnjak objasnio zašto traže UZVODNO!

Šesti dan zaredom traje intenzivna potraga za nestalim Matejem Perišem. Ronioci i danas vrše pretragu, a osim nizvodno, pretraga se vrši i stotinak metara uzvodno od mesta gde je Matej Periš poslednji put viđen.

Razlog tome je, kako je objasnio Darko Kovačević iz Mreža za opasnost Srbije, to što se vode sigurnim i proverenim informacijama koje imaju.

- U principu uvek se telo traži nizvodno ako postoje neposredne ili posredne informacije da je neka osoba na nekom određenom području uopšte ušla u vodu. Međutim, kako to sad nije potpuno potvrđeno, pronađeni su neki tragovi, pa kako postoji osnovana sumnja da je ipak mesto ulaska bilo mnogo više uzvodno, onda se krenulo odatle - rekao je.

foto: Stefan Stojanović

- To su neki lični predmeti koji su pronađeni. Sada se istražuje svaka mogućnost, zaista svima je stalo da se ta mlada osoba nađe. Mi se svi i dalje nadamo da ćemo ga naći u nekim mnogo srećnijim okolnostima - rekao je Kovačević u Jutarnjem programu na TV Prva o nestanku Mateja Periša.

Objasnio je da se ronioci suočavaju s izuzetno teškim i napornim poslom koji dodatno otežavaju loša vidljivost i niska temperatura.

- Na brzim vodama vidljivost je strašno loša. Doslovno na dužinu ruke ronilac ne može videti, i sve što se radi, radi se na dodir. Bilo bi nemoguće pretražiti taj celi potez na dodir, to je dugotrajno. Drugo, što su sami vremenski uslovi loši - ovo doba godine, temperatura vode koja je 5, 6 stepeni - znatno smanjuju pokretljivost ljudi u vodi bez obzira na sva suva odela i svu tehnologiju. Ronioci mogu da izdrže 15, 20 minuta do pola sata maksimum pa se menjaju. To je kao traženje igle u plastu sena na tolikom području i onda se čeka neka, bilo kakva, konkretna situacija, kao ova što je juče bila, znači pronađeni su neki tragovi, sužen je potez pretrage, međutim nažalost, ili na sreću, ronioci nisu ništa uspeli da nađu - kaže Kovačević.

foto: Stefan Stojanović MONDO

Više javno Tužilastvo u Beogradu u saradnji sa MUP-om Srbije, aktivno učestvuje i usmerava potragu za nestalim državljaninom Hrvatske, Matejem Perišom, kako navode u saopštenju.

- U cilju pronalaska nestalog, donete su naredbe za izuzimanje snimaka sigurnosnih kamera, kao i naredbe za veštačenje DNK profila sa mesta gde je mladić viđen poslednji put - precizira portparol tužilaštva Ivana Rakočević.

Dodaje da će biti preduzete i sve druge neophodne radnje u cilju rasvetljavanja navedenog događaja.

O novim okolnostima i saznanjima do kojih se bude došlo u toku potrage, javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Potraga za mladićem i dalje traje, a tužilaštvo je u stalnom kontaktu sa policijom.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)