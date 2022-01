PITANJA BEZ ODGOVORA O SPLIĆANINU: Ključne nepoznanice o nestanku Mateja Periša

Od trenutka nestanka Mateja Periša u noći između 30. i 31. decembra postoje mnoga pitanja na koja nema konačnog odgovora.

Rečeno je samo da je mobilni telefon potpuno isključen i da sa njega ne dolazi nikakav signal, te da je policija uspela da dobije pozive i poruke od njega i do njega. Matejeva devojka Sanja rekla je da ju je Matej poslednji put zvao oko 21.30 i da joj je tada poslao snimak sa večere sa prijateljima i da se na snimku vidi da su na stolu tri flaše vina.

Šta se dešavalo u klubu?

Takođe su šture i nejasne informacije o tome šta se dešavalo u klubu pre nestanka. Prema onome što se pojavilo u medijima, Matejevo društvo je naručivalo i pilo veće količine alkohola. U klubu navodno nije bilo fizičkog sukoba, niti se pominjalo da je Matej umešan u bilo kakav incident.

Došlo je do nesporazuma oko računa, međutim to je prošlo bez većeg incidenta. Svedok iz kluba rekao je da je oko 1 sat iza ponoći došlo do nereda i da su redari brzo reagovali, smirili situaciju i izveli dvojicu mladića iz kluba, ali je rekao da Matej u tome nije učestvovao.

U međuvremenu, pojavila se izjava svedoka koji kaže da je u klubu te noći bio razvrat i da su bile tuče. Beograđanin koji je kobne noći bio u istom klubu u kom je sa svojim prijateljima, za barskim stolom kraj bine, bio Matej, kaže da je oko 2 sata posle ponoći napustio klub upravo jer sve što se oko njega dešavalo više nije mogao da gleda.

- U to doba izbile su dve tuče u klubu, ali rešene su brzo. Obezbeđenje je došlo i izbacilo sve aktere napolje - ispričao je Beograđanin. Nekoliko metara od mene video sam kako devojka šmrče kokain za stolom! U jednom trenutku počela je da joj curi krv iz nosa, konobar je to video i odmah je pozvao obezbeđenje koje je dojurilo i izbacilo je iz kluba - opisuje Beograđanin i dodaje:

- Obezbeđenje ju je bukvalno iznelo iz kluba onako s krvavom glavom, a ona je polu-omamljena vrištala na njih, grebala ih... Da situacija bude još bizarnija u ruci je držala BusPlus karticu umrljanu belim prahom, pošto je time "sekla" kokain.

U klubu navodno ne rade nadzorne kamere, pa je jedino zvanično saopštenje menadžerke Zorice Šestović. Ona je rekla da su mladići iz Splita to veče proveli u lokalu tik uz binu. Splićani nisu imali rezervaciju kao većina ostalih gostiju, ali su ih redari pustili jer klub nije bio pun. Ona je rekla i da nije tačno da su redari upozoravali Matejevo društvo na ponašanje u klubu. Postavlja se, naravno, pitanje kako su Matejevi prijatelji, ako je tačno ono što je do sada procurilo u medije, primetili da ga nema tek oko 2.30, skoro sat vremena nakon što je napustio klub.

Kada je prijavljen nestanak?

Matejevi prijatelji nisu odmah shvatili da mladića nema. Mislili su, kako su rekli, da je možda negde u klubu, a onda su shvatili da je njegova jakna ostala u garderoberu, a da od njega nema ni traga. Postavlja se pitanje zašto su Matejevi drugovi prijavili njegov nestanak tek sutradan u 10 sati ujutro.

Kako Index saznaje, Matejevi prijatelji su se oko podneva na dan nestanka raspitivali za Mateja i kod vlasnika brodova pored Beton hale. U policiju su se vratili tek u 18 časova, kada je i zvanično počela potraga.

Da li je bilo upotrebe droga?

Još je potpuno nejasno da li je Mateja kobne večeri konzumirao drogu.

Zašto je Matej naprasno napustio klub i gde je otišao?

Čak i da je bilo upotrebe droge, to ne odgovara na pitanje zašto je Mateja istrčao iz kluba u majici kratkih rukava, zašto je pokušavao hitno da zaustavi taksi, gde je želeo da ode, a da ni prijateljima nije rekao...

Da je Matejev glavni cilj bio da skoči u Savu, mogao je to da uradi odmah na izlazu iz kluba "Gotik", koji se nalazi desno na Savi, ili levo ili desno od kluba. Ali Matej je krenuo u suprotnom smeru od Save, ka Karađorđevoj ulici i odatle krenuo na jug, ulicama koje nisu pored reke.

Jedno od neodgovorenih pitanja je da li je Matej imao ključeve od stana kod sebe ili je izašao iz kluba bez njih, što bi takođe moglo dati neke odgovore o njegovoj mogućoj destinaciji.

