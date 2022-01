STARAC PODVODIO DEVOJKE: Iskoristio njihov težak život, pa ih primoravao na prostituciju

Pripadnici policije u Jagodini uhapsili su R. R. (68) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina lјudima.

On se sumnjiči da je primoravao na prostituciju devetnaestogodišnju i dvadesetsedmogodišnju ženu, koristeći njihovo poverenje i težak položaj.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kako Kurir nezvanično saznaje, R.R. je uhapšen sinoć.

- Sumnja se da je on od polovine 2020. do decembra 2021. godine oštećene devojke primoravao na prostituciju u samom gradu. Reč je o devojkama koje su lošeg materijalnog stanja i imale su težak život, što je on iskoristio, a zloupotrebio je i poverenje koje su imale prema njemu. Sumnja se da im je R.R. nalazio klijente - priča izvor iz istrage i pojašanjava:

- Utvrđeno je da mlađa devojka, koja sada ima 19 godina, nije bila podvođena pre punoletstva. Osumnjičeni im je inače uzimao veći deo novca koje su one zarađivale. Njima je davao bukvalno zanemarljive sume.

R.R. će prema rečima izvora Kurira sutra biti ispitan u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini.

