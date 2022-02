NOSIM MASKU DA ME NE PREPOZNAJU, LJUDIMA VIDIM SUZU U OKU: Emotivna ispovest Nenada Periša o boravku u Beogradu koja slama srce

Nenad Periš, otac Mateja Periša iz Splita koji je nestao pred Novu godinu u Beogradu i za kojim se još uvek traga, u današnjoj izuzuzetno emotivnoj izjavi za emisiju "Kec na jedanaest" na K1 televiziji, koja je sve u studiju naterala na iskrene suze, otkrio je da će u Beogradu biti sve dok je potrebno i da gradom šeta sa maskom na licu kako bih se sakrio jer ne želi popularnost zbog svega što se dešava, ali da oseća oseća ogromn podršku ljudi u Srbiji na svakom koraku.

- Na ulici uvek nosim masku kako bih se sakrio, ne želim popularnost, lakše mi je kad sam sa sobom rešavam neke stvari, ali ljudi me ipak prepoznaju i pružaju mi podršku. Primetim na ljudima i suzu u oku, osećam ljudskost - kaže Nenad.

Nenad Periš foto: Ana Paunković

On je rekao da kada je u pitanju dete nema toga što ne možeš uraditi.

- Pokušavam da budem racionalan. Mi do sada nemamo informaciju koja bi me demantovala i koja ukazuje na to da se ova situacija neće završiti na srećan način. Ali, koliko je dobro što zasad nemamo nijednu takvu informaciju, toliko je i teško - kazao je Periš za K1.

Nenad je otkrio i da ga u svemu što prolazi održava želja da se to reši, kao i da i njegova porodica sve oko Matejevog nestanka proživljava veoma teško. On je kazao i da ne gubi nadu da će njegovog sina naći živog iako je svestan da je od trenutka nestanka prošlo mnogo vremena.

- Drži me moja porodica koja teško sve ovo proživljava, drži me želja da se to reši. Ja sam spreman na sve. Svestan sam da je prošlo 30 dana i da ne mogu očekivati iste vesti nakon prvog dana istrage ili nakon 30 dana. Ali drži me želja da se sve ovo reši sretno, ne gubim nadu, nemam pravo na to - rekao je on.

foto: Branka Travica

Periš je kazao da će u Beogradu ostati sve dok bude osećao da tu treba biti i da može nešto pomoći, ali otkrio kako u srpskoj prestonici provodi dane pune neizvesnosti.

- U Beogradu ću ostati sve dok budem osećao da tu trebam biti i da mogu nešto pomoći. U kontaktu sam sa policijom i proveravam sve poruke koje dobijam, pokušavam ih selektovati i upoznati MUP sa tim saznanjima. Imam i jedno vreme tokom kog sam sa sobom i sa svojom verom u Boga - priča Nenad.

Potraga ne prestaje foto: Mup Srbije

Nenad Periš je kazao i da su mu pisanja medija u Srbiji pomogla i da mu iskren i profesionalan odnos novinara i njihova podrška mnogo znači.

- Novinarstvo je jedan vrlo ozbiljan posao i bez njega ništa ne može funkcionisati. Profesinalni odnos novinara je pokazao da ljude ovo združuje i pokrenulo je jednu veliku količinu energije koju je teško i opisati, na koji način ljudi pokušavaju olakšati ovo teško vreme meni i mojoj porodici, ali i svima onima koji osećaju veliku bol koju bi svaki roditelj u ovom trenutku osećao. Novinari na jedan profesionalni način puno toga rade i ja im se iskreno zahvaljujem. Bez jedne pozitivne energije s njihove strane bilo bi mnogo teže i meni i mojoj porodici - rekao je Periš za K1.

(Kurir.rs/ K1)