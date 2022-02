RAĐANJE NAJOZLOGLAŠENIJE NAVIJAČKE GRUPE! Od Radovca, preko Janjičara, do monstruoznog vođe klana KAKO JE BELIVUK STVORIO PRINCIPE

Predrag Janković Pesko (40) iz Pančeva, navodno blizak Veljku Belivuku, ranjen je prošlog petka u obračunu navijačke grupe Principi, koju je Velja Nevolja formirao nakon ubistva njegovog najbližeg druga Aleksandra Stankovića 2016. godine.

Kako smo već pisali, Janković je, kako se sumnja, povređen u unutrašnjem sukobu Principa, a navodni motiv je borba za prevlast u ovoj grupi koja je u Pančevu imala svojevrsnu bazu i koja je posle hapšenja Velje Nevolje praktično obezglavljena.

Prinicipi su kao Partizanova navijačka grupa nastali iz navijačke grupe Janjičari, na čijem je čelu bio ubijeni Aleksandar Stanković. Podsetimo, Stanković je izrešetan u oktobru 2016. godine u Bačvanskoj ulici u Beogradu, a njegove ubice do danas nisu zvanično otkrivene, iako se spekuliše da iza njegovog smaknuća stoji škaljarski klan.

Aleksandar Stanković i Veljko Belivuk foto: Privatna Arhiva

- Aleksandar Stanković i Veljko Belivuk bili su na čelu Janjičara, grupe koja je nastala od pripadnika navijačkih grupa drugih klubova. Prema nekim informacijama, Stanković je ranije navijao za Crvenu zvezdu, a Belivuk za FK Rad - priča izvor:

- Oni su, međutim, prešli u Janjičare, a posle Stankovićeve smrti grupu je preuzeo Belivuk i promenio joj ime u Principi. Veoma brzo su dobili primat na tribini i sa stadiona proterali neke druge navijačke grupe Partizana. Nakon hapšenja Veljka Belivuka i tridesetak pripadnika njegovog klana 4. februara prošle godine, utvrđeno je da su Principi bili samo paravan za vršenje krivičnih dela.

- Pod okriljem navijačke grupe klan je trgovao narkoticima, a kasnije su počeli da svoje suparnike, ali i saradnike, brutalno ubijaju - objašnjava izvor.

Podsetimo, klan Belivuk-Miljković dovodi se u vezu sa čak sedam ubistava u Srbiji i tri u Crnoj Gori. Oni su optuženi za pet ubistava, a u slučaju Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića istraga je još uvek u toku.

Miljkovića tribina nije interesovala Samo je hteo da planira ubistva Kako je navodno ispričao Bojan Hrvatin, svedok-saradnik u postpuku protiv klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Miljkovića je Partizanova tribina najmanje zanimala. Marko Miljković i Veljko Belivuk na tribini foto: Starsport - Miljković je rekao da njega u stvari tribina i ne interesuje, da ga više interesuju ti ulični poslovi, gde je napomenuo da ga poslovi sa drogom ne interesuju, da ga interesuju samo poslovi oko planiranja ubistava - navodno je ispričao Hrvatin u tužilaštvu.

- Među žrtvama klana nalazi se i Aleksandar Gligorijević Puki iz Odžaka, inače pripadnik Principa, koga su likvidirali jer su sumnjali da im radi o glavi. Čak su na njegovom telu, posle brutalnog ubistva, urezali reč "izdaja" - podseća izvor. Iako se vođe Principa nalaze u pritvoru od februara prošle godine i grupa je praktično obezglavljena, pojedini vojnici i dalje pružaju podršku uhapšenima.

- Oni redovno ispisuju grafite podrške po gradu, a deo na Zvezdari, gde su Belivuk i Marko Miljković živeli, pretvorili su u pravi geto sa oznakama Principa. Osim toga, organizuju bakljade za rođendane pripadnika klana koji se nalaze u pritvoru, te su tako proslavili rođendane Marka Miljkovića i Marka Budimira - navodi naš sagovornik.

Sramni grafiti podrške za osumnjičene vođe klana.

Inače, huligani vole da uvode vojničku hijerarhiju i strogu disciplinu.

- Jasno stavljaju do znanja da je grupa porodica, obezbeđuju novim i vernim članovima posao. Tako stiču utisak da su deo grupe i to ih čini važnim. Neke vođe i mladi dovedu što više svojih drugova i tako ih uvuku u organizaciju, čak i ako nisu navijači. Sve to ide do fanatizma, a sve pod maskom ljubavi za svoj klub i tribinu. Zato i ovako reaguju iako su njihove vođe uhapšene i sumnjiče se za monstruozne zločine - objašnjava izvor Kurira.

(Kurir.rs)