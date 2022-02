ALBANSKE NARKO-MAFIJE FINANSIRALE VEHABIJU!? Stručnjak za bezbednost izneo ŠOK tvrdnje: Cilj im je da pokažu BRUTALNOST

Srbin vehabija Igor D. uhapšen je nakon saznanja da je bio administrator jedne grupe na internetu koja je pozivala na džihad, sveti rat kod muslimana.

Prethodno, 2017. godine on je već završio u zatvoru zbog planiranja terorističkog napada u centru Beograda!

Tada je, kako su pisali mediji, planirao da otme kamion i da njime uleti u Knez Mihailovu uliicu, najprometniju pešačku zonu, i da tako pregazi što više ljudi.

Tada je policija sprečila tragediju, a koliko je plan bio ozbiljan pokazalo je i to što su operativci pretresom njegovog stana našli mape i uputstva za izvođenje ovog terorističkog napada.

foto: Kurir televizija

Gosti Usijanja su prof. Miroslav Bjegović sa Fakulteta za studije bezbednosti i prof. Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka.

Prof. Miroslav Bjegović sa Fakulteta za studije bezbednosti istakao je da Srbija nije na udaru terorističkih napada islamskih država, jer nema nikakve političke ni teritorijalne pretenzije prema tim državama.

- Terorizam može da se desi bilo gde i bilo kada. Što se tiče Republike Srbije i naših prostora, mislim da nismo na tom udaru terorističkih ćelija, prvenstveno mislim na ISIS. Ipak mislim da sami njihovi ciljevi jesu politički. Što se tiče naše zemlje oni gledaju politički odnos koji imamo sa tim zemljama. U smislu da se mi ne mešamo u odnose tih zemalja i da nemamo nikakve pretenzije ni teritorijalne ni političke, tako da sa te strane nismo na udaru. Kada pričamo o slučaju Igora Despotovića ovo je odličan dokaz o tome kako su naše službe bezbednosti deluju preventivno. Naši građani treba da se osećaju bezbedno - rekao je Bjegović u Usijanju na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Prof. Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka objasnio je šta vehabizam.

- Vehabizam je jedan ekstremni pravac koji ima fanatičke ideje. Ideja očuvanja tog identičnog izvornog islama je do krajnih granica radikalizovana, što podrazumeva jedan termin selef ili selefijanstvo. To znači odbrana predaka. Zloupotreba odbrane tog što su preci ostavili, to podrazumeva da ne smeju da se menjaju kanoni. U religiji postoji apologetika i dogmatika koje brane postojaće stanje stvari. U tom kontekstu kruti radikalizam te vrste ide u pravcu da čak nema rukavanja sa ženama, kod vehabija. Zalazi u pore svakodnevnog života - naveo je Petričković.

foto: Kurir televizija

Prof. Bjegović tvrdi da se ovde možda više radi o finansiranom delu albanske narkomafije.

- Ovo samo pokazuje da je bio pod lupom bezbednosnih službi. On je pre smao nekoliko godina promenio veru, prešao je iz pravoslavlja u islam. Upravo zbog takvih stvari je on postao interesantan našim službama bezbednosti. Ovde se možda ne radi strogo o verskom fundamentalizmu nego da se radi možda o finansiranom delu. Na ovom prostoru je poznato delovanje albanske narkomanije koja deluje upravo i finansira terorizam. Bili smo svedoci da je samo pre mesec dana u Beogradu je trebao da se desi atentat na predsednika države. Upravo kojeg su finansirale narkomafijaške grupe koji je krajnji izvršioc bio deo terorističke grupe. Cilj svakog terorističkih napada je da se pokaže brutalnost u smislu ubijanja nedužnih, a sve to samim tim da se optuži aktuelna vlada i službe bezbednosti da nisu u stanju da se građani zaštite. Pa da građani na izborima glasaju za nekog drugog koji će umeti da štiti svoje građane - istakao je Bjegović.

foto: MUP RS

Kurir.rs

