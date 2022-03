ZAMIŠLJA DA JE ČERČIL: Advokat Milene Radulović otkrio DO DETALJA kako se Mika Aleksić ponašao na suđenju STVARA SLIKU ZA MEDIJE

Na jučerašnjem sudjenju, Miroslav Aleksić, reditelj i vlasnik dramskog studija "Stvar srca", rekao je da je cela optužnica protiv njega "master rad" glumice Milene Radulović, koja je jedna od sedam devojaka koja ga je optužila za silovanje i polno uznemiravanje.

O ovoj temi je za Kurir televiziju govorio advokat Jugoslav Tintor koji je branilac Milene Radulović i ostalih šest devojaka.

foto: Kurir Televizija

- Na odeđeni način jesam očekivao ovakvu odbranu. On je režiser i dramatur, očigledno je da pokušava da režira sopstveno suđenje, ali nažalost, to može samo u iznošenju odbrane. Pokušava da zatrpa sud nekim činjenicama koje 80% nemaju nikakvog uticaja na sam ishod krivičnog postupka. On kreira jednu sliku i pokušava da nacrta sliku koja je zanimljiva medijama. Slika sliku da se od šume ne vidi drvo. On dobro zna kako novinari funkcionišu. Prošli pretres je delovao nadahnuto, sad je već dosadno -rekao je Jugoslav Tintor, advokat oštećenih devojaka - rekao je advokat Jugoslav Tintor.

Jugoslav Tintor je za Kurir televiziju rekao i da Mila Aleksić zamislja da je Vinston Čerčil, kao i da je često kontradiktoran.

foto: Nenad Kostić

- Meni je upečatljiv taj neki stalni dramski zaplet koji pokušava da napravi i da je to sve organizovano protiv njega od strane tajnih službi. On konstantno određenih kvalifikacijama unosi jednu vrstu uvredljivosti i prema devojkama i prema tužilaštvu. Često je kontradiktoran, kao da su dve ličnosti u njemu. Vidim da već na samom početku postupka zamišlja da je Vinston Čerčil, pa veruje da mu je ishod unapred poznat, jedino ako on nešto više zna od vas ili mene - rekao je Tintor za Kurir.

