DŽONIĆ 3 NEDELJE KOVAO PAKLENI PLAN I SPREMAO MONSTRUOZNA UBISTVA ĐOKIĆA: Detaljno isplanirao masakr, a plašio se samo OVOGA

Goran Džonić iz Moravca, prvoosumnjičeni za brutalno ubistvo tročlane porodice Đokić iz Aleksinca, tri nedelje je vrebao i čekao pravi trenutak kada će, kako se sumnja, počiniti monstruozni zločin.

Kako je ispričala Verica Đokić, snaja ubijenog vlasnika menjačnice iz Aleksinca, Goran Džonić je, tri nedelje pre ubistva porodice Đokić, svakog vikenda odvozio svoj skuter u okolinu Tešice kako bi se, po ostvarivanju paklenog plana njime vratio kući. Kada bi odvezao skuter u Tešicu, u Moravac bi ga vraćao taksista ili meštani, piše Blic.

foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- Zadnje tri nedelje pre ubisva on je motorom išao svaki vikend do Tešice. Ja nisam znala, skoro mi je jedan taksista rekao to kada me je povezao. Tri nedelje pre nego što su ubijeni moj dever Goran Đokić i njegova porodica, Džonić je zaustavio tog taksistu u Tešici kako bi ga dovezao do Moravca, do placa na kome je kuća njegovog sina Stefana. Tri nedelje, svakog vikenda, on je ostavljao motor u Tešici, čekajući pravi trenutak. Prvi put kada je ostavio motor, taksista ga dovezao do sela, ali Goran, Gordana i Lidija nisu došli u Moravac, jer su bili su u Vrnjačkoj banji te nedelje. Taksista se seća da, dok ga je vozio do Moravca, Goran Džonić reč jednu nije rekao u kolima. Mi se ovde svi znamo, pa tako i taj taksista zna njega, obično se uvek nešto šalio kada bi ga vozio. Ali ne i sad, kaže, bio je nekako sav modar i crn u licu - priča za „Blic“ Verica Đokić rođaka ubijene porodice Đokić iz Aleksinca.

Džonić je po njenim rečima i narednog vikenda ponovo odlazio motorom u Tešicu, a vraćao se nekim drugim prevozom.

- I vikend pre nego da ih ubije, opet je ostavljao motor u Tešici. I uvek je terao nekog drugog da ga vrati, nikada nije zvao svoje ukućane ili rođake. Znamo za tri nedelje ko ga je vozio i vraćao, a ko zna koliko dugo je to radio. No, Lidija nije dolazila poslednja dva vikenda u Moravac, išla je negde sa drugaricama, Bili su samo Goran i Gordana. Čekao je očigledno da budu svo troje zajedno. Doživotna robija je mala kazna za njega. Treba da ga zapale ovde nasred raskrsnice ispred njegove kuće, celo selo da dođe da gleda. I doživotni zatvor je mala kazna za njega. On je to zaslužio, da se pali živ. Što ubi i dete ono, i ženu i Gorana? Mogao je da ih opljačka kako je hteo. Zašto dete da ide u smrt u 25 godina. I monstrum ne bi uradio to što je on uradio - kaže Verica.

foto: Kurir.rs/M.S.

Motiv: Ljubomora i koristoljublje

Verica smatra da je Džonić ubio Đokiće zbog koristoljublja i ljubomore i da očekuju da se sve otkrije na suđenju. Ne sumnjaju da Džonićevi sinovi imaju veze kao ni Jojke, jer priča koju je ispričao nema nikakvog smisla, ali se nadaju da će se proveriti da li je možda umešan neko ko do sada nije spominjan u istrazi.

- Nemamo sumnju više da je on. Njemu je samo novac bio u glavi. Ljubomora i koristoljublje su razlog, jer je dever moj imao više od njega. On je hteo da stiče, a nije imao. Stalno je pozajmljivao novac od njega. I to ga je peklo, što ovaj ima a on nema. A mogao je da uzme uvek novac koliko mu treba, moj dever je imao puno poverenje u njega. Mislim da ih je samo to povelo u smrt. Poverenje. Iz ulice nikome ne bi stao, samo njemu. Mislim da on treba da odgovara za sve što je uradio - dodaje Verica.

Plašio se mraka

- Ovo što je on uradio, mnogo je teško. Kako je izveo sve sam za jednu noć. On je nesposoban tako nešto da uradi. Da ih ubije to da, ali treba ta tela da izvuče, noću, dole je mrak. On kada je išao u ribolov plašio se od mraka. Prijatelj sa kojim je išao na pecanje, kaže, kad idu u noćno pecanje ne sme da se mrdne pet metara dalje. Ne znam, ali ako je to sve uradio, uradio je zbog novca. Zacrtao novac, novac, novac njegov. Novac od našeg Gorana da pređe kod njega i on će sada da cveta. On je sve to odradio i mislio da neće niko da ga uhvati... - kaže Verica.

Sipao lak u benzin da duže gori?!

Verica kaže da je Džonić pažljivo isplanirao zločin i da je vodio računa i svakakvim detaljima.

- Čuli smo da je u benzin je sipao lak za lakiranje parketa, jer benzin brzo izgori, a lak drži temperaturu. On je vatrogasac, zna šta kako sagoreva. Tako kažu ljudi koji su dolazili kod njega u garažu gde je mešao lakove. Prigušivač je sam pravio u garaži. Celo leto je bio u garaži, tu je plan kovao. Sve je vodio računa. I svoju kameru u dvorištu je okrenuo da ne snima prema ulazu nego na drugu stranu, i risiver je skinuo da ne može da se gleda. Da ne mogu da ga prate. On je sam postavljao kameru. Zaustavio je Gorana na raskrsnici sa glavnim putem, gledao je gde nema kamera da ga ne slikaju. Mi nismo mogli da poverujemo da je to moglo da se desi u ovom našem Moravcu - dodaje ona.

"Uračunljiv, inteligentan i agresivan"

- On je u penziju otišao sa psihijatrijskim nalazom , mislio je da će da se izvuče na ludilo, otići će u Toponicu da legne, poznaje neke doktore pa će da ga puste. Mislio je a ja sam psihički slučaj, malo ću da budem pa da izađem. Sada će da izađe sve na videlo, pokazao se da nije lud. Probao je na psihu da se izvlači, ali veštačenje koje je rađeno u Beogradu je pokazalo da je čist, i inteligentan i agresivan. Što zaželi to uradi - kaže Verica.