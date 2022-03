VIDI, LUTKO, MEKSIKO U BEOGRADU: Belivuk SUTRA seda na optuženičku klupu! OVO SU SVI DETALJI SUDSKOG PROCESA DECENIJE!

Veljko Belivuk, Marko Miljković i još 28 pripadnika kriminalne grupe koju su, kako sumnja tužilaštvo, formirali kako bi pod paravanom navijčake grupe "Principi" vršili različita krivična dela i tako preuzeli primat u kriminogenoj sredini sutra bi trebalo da prvi put sednu na optuženičku klupu najveće sudnice u Specijalnom sudu u Beogradu!

Pripremno ročište, na kom bi pred početak otvaranja glavnog pretresa i prvog javnog iznošenja odbrane, tužilaštvo i odbrana trebalo da iznesu svoje dokazne predloge zakazano je za 14.30 sati, a optuženi bi samo kratko trebalo da se izjasne o krivici.

- Okrivljeni koji su na slobodi, odnosno u kućnom pritvoru, dolaze sami dok će optuženi iz pritvora biti prebačeni u pratnji zatvorske straže. Očekuju se neviđene mere obezbeđenja, s obzirom na to da će se pripadnici kriminalne grupe koja je po mnogima prerasla "zemunski klan" prvi put od hapšenja koje se dogodilo 4. februara prošle godine naći ne samo u istoj zgradi, već u istoj prostoriji - otkriva sagovornik Kurira.

Ključni dokazi protiv Beliuvukove kriminalne grupe, imaju skoro 10.000 stranica, od toga 33 registratora sa pisanim dokazima, DNK veštačenjima, presretnutim Skaj komunikacijama, kao i snimake kamera, ali i iskazi dvojice okrivljenih svedoka, koji su sa tužilaštvom sklopili sporazume o svedočenju.

- Na osnovu tog sporazuma Bojan Hrvatin trebalo bi da bude osuđen na 15 godina zatvora, a kum Marka Miljkovića, Nikola Spasojević na 14 godina. Njih dvojica u tužilaštvu su svedočila o svim teškim krivičnim delima, odnosno o detaljima surovih ubistava za koje se sumnja da ih je ova grupa počinila. Uslov da im na kraju postupka budu izrečene dogovorene kazne jeste da i tokom glavnog pretresa ponove svoja svedočenja - objašnjava naš sagovornik i dodaje da to praktično znači da će i odbrana i okrivljeni moći da im postavljaju pitanja, ali i da se "oči u oči" suoče sa njima.

Podsetimo, Bojan Hrvatin je uhapšen nekoliko meseci posle ostalih članova grupe i u policiji i tužilaštvu je odlučio da prizna da je učestvovao u ubistvima, ali i da su sve odluke o tome ko će biti likvidiran donosili Milljković i Belivuk. On je otkrio i da su organizatori grupe, i sami učestvovali u zločinima. U tužilaštvu za organizovani kriminal, dva dana je iznosio svoje priznaje.

- Miljković je sekirom jednim udarcem u predelu vrata ubio Gorana Veličkovića - ispričao je Hrvatin i otkrio ko je sve učestvovao u tom zločinu, ali i na koji način su kasnije isekli telo Veličkovića, samleli ga i ostatke bacili u Dunav.

Svedočeći o ubistvu Zdravka Radojevića, koji je prvo mučen na spratu kuće u Ritopeku, a potom spušten u bunker on je naveo:

- Kada su ga spustili u klanicu, Miloš Budimir je rekao: "Ja neću, kum mi je". Belivuk je postavio dasku ispod glave Radojevića i udarcem sekirom u vrat mu odsekao glavu, jednim preciznim udarcem mu je presudio.

Veljko Belivuk, prema tvrdnjama svedoka-saradnika Hrvatina, lično je 9. decembra 2020. presudio i Pink Panteru Milanu Ljepoji.

- Stavili su mu kesu na glavu, zatim uzeli komad žice i odmotali je oko vrata, a onda je zatezali, Belivuk i Hrvatin, jedan s jedne, drugi s druge strane. U jednom trenutku su pustili žicu i Belivuk mu je prišao i presekao nožem vrat - navodi se u optužnici.

Jedan od ključnih dokaza protiv kriminalne grupe, koja je optužena za ubistva Milana Ljepoje, Aleksandra Gligorijevića, Zdravka Radojevića, Lazara Vukićevića i Gorana Veličkovića su i poruke koje su razmenjivali putem Skaj aplikacije, za koju su verovali da je šifrovana i da u nju istražitelji ne mogu da uđu.

Posle ubistva Veličkovića, kako se navodi u optužnici tužilaštva, fotografije njegovog iskasapljenog tela, slali su među sobom, ali i njegovim kontaktima iz telefona i to uz poruku: "Vidi lutko, Meksiko usred Beograda".

Dan posle njegovog ubistva, 4. avgusta 2020, Miljković se požalio nepoznatoj osobi : "Moram na put malo da odmorim, odlepiću brate, samo sa leševima blejim...čudno mi kad vidim živog čoveka...što je najjače nikako spisak da se smanji...kako nam kažu ova braća iz CG...ono nijesmo ni u Meksiko videli".

Optužnica

Verovali samo onima s kojima se "okrve"

Tužilaštvo za organizovani kriminal u optužnici navodi da iz dokaza proizilazi da je od 30 optuženih njih 11, svako na svoj način, učestvovao u ubistvima.

- Nameće se zaključak da Belivuk i Miljković nisu verovali baš svakom od članova kriminalne grupe i da su kuću u Ritopek išli samo ljudi od poverenja. Poverenje prema ovim pripadnicima se zadobijalo takozvanim zavetovanjem. To je objasnio Hrvatin rečima da je pre izvršenja krivičnog dela u kojem je učestvovao morao da se "okrvi" sa otalim pripadnicima grupe. Bez toga "nema tu nekog poverenja, to je jednostanvo tako na ulici, možemo mi da se braćamo i ovako i onako, ali da bi se došlo do najozbiljnijih priča dok se čovek, u navijačkom smislu, dok se ne pobije, dok nemamo 3-4 tuče zajedno, nema poverenja, dok se ne okrvimo ili dok ne ubijemo nekoga, nema tu poverenja" - navodi se u optužnici napisanoj na 322 strane.