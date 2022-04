PROSTAČKI I VULGARNO! MIKA ALEKSIĆ OPET VREĐAO ŽRTVE: Ispada da sam im to radio po pet sati, a nemoralno je da to toliko traje!

Miroslav Mika Aleksić, reditelj i vlasnik škole glume "Stvar srca", koji je optužen za zlostavljanje sedam svojih učenica, izjavio je juče pred Višim sudom u Beogradu da su optužbe protiv njega izmišljene, jednu od žrtava je optužio da je "opisala pornografske radnje", tvrdeći da ne sme da se zanemari da su "one glumice".

Govoreći o devojkama, od kojih je prema navodima tužilaštva poslednja bila maloletna kad je bila zlostavljana 2020. godine, Aleksić ih je nazivao "epizodama", kojima je dao i redne brojeve, gestikulirajući rukama i povremeno se smejući njihovim izjavama koje su dale u tužilaštvu.

foto: Stefan Stojanović MONDO

Degutantno Muškarac kaže "skidaj gaće" i ona skine Govoreći o optužbama, Aleksić je oštećenu M. Đ. nazvao "epizodom 4". - Ona je u osnovi uvek nekako bila po strani, narcis, ali pritajeni - okarakterisao je bivšu učenicu, tvrdeći da je nelogična njena izjava "da Aleksića nije prijavila odmah jer nije bila svesna da je to što radi seksualno zlostavljanje". - Sve ovo liči na film "U raljama života" i "Šteficu Cvek", da muškarac kaže "skidaj gaće" i ona skine. Mogao bi da mi se otme osmeh ili podsmeh - rekao je Aleksić, koga su među prvim u januaru 2021. prijavile glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić. Za žrtvu I. V. naveo je da ona spada u "nemisleće osobe, bezbrižna i lenja, bez stava o nebitnim i bitnim stvarima", ali da mu je jasno da za ovakve optužbe protiv njega nije dovoljna "samo laž, nego i strast i mržnja" i, citirajući njen iskaz u kom je navela da joj je rekao da "ima lepa stopala, da su ženske noge bez čarapa božanstvo", "kad osetiš mene, treba da budeš srećna", "nećeš izaći odavde dok ne doživiš orgazam", nazvao je ono što je rekla pornografskim dijalogom.

"Okidač"

- Stali smo kod epizode pet - J. V. Ja sam je krstio kao "okidač". Iz zapisnika o saslušanju Milene Radulović sam izvukao: "Okidač da podnese prijavu policiji je bio susret s maloletnom J. V." - rekao je on opisujući da se maloletna J. V. ponašala kao da je "od rođenja glumica".

- Bila je velika lenčuga, preterano samoljubiva, a u grupi je zauzimala stav da je starija nego što je bila. Interesovalo je samo da upiše glumu. Moj odnos s njom je bio dobronameran - rekao je Aleksić.

Govoreći o njoj, počeo je i da čita delove njenog iskaza sa saslušanja, u kom je navela da ju je pozvao u kancelariju i da je, kad je sela na tabure, on viknuo: "Ustaj, ko ti je rekao da sedneš, zašto stojiš tako pogrbljeno", a onda joj stavio jednu ruku na stomak, a drugu na leđa. Iako ga je sudija upozorio da prekine sa čitanjem iskaza, on je nastavio, navodeći da u optužnici stoji da je on kao "nastavnik naredio da se skine i da je ona iz straha to učinila", zatim da joj je "pomerio majicu" i rekao "da o ovom događaju nikome ne govori, zatim ju je pitao kakve su joj grudi - velike ili male".

- Moguće je da sam joj rekao da ustane, nikad nisam dozvoljavao privatnost, nisu oni bili kod kuće. Navodi da sam pitao kakve su joj grudi, šta, kao to ne može da se vidi, nego mora da se pita - bio je ironičan Aleksić:

foto: Stefan Stojanović MONDO Palata pravde Podržao ga Dule Savić Miroslava Aleksića i prilikom jučerašnjeg dolaska u Palatu pravde na platou je dočekao transparent na kom je pisalo "Verujemo Mileni Radulović". U sud je došao nekoliko minuta pred početak, i to u društvu nekadašnje legende srpskog fudbala Dušana Duleta Savića. Savić je, inače, celo izlaganje Miroslava Aleksića pratio iz publike.

- Kod svih njih se vidi ista matrica, uvođenje u temu, zamišljeni događaj, pa priča kako se osećaju. Nijedna ne govori da je uplašena, histerična, uvek tužilja objašnjava, "bila je uplašena". Ja nisam ginekolog, ali među nama nije bilo tabu tema. Samo sam ih učio da prihvate svoje telo.

Problem s prostatom

Suđenje je juče prekinuto pre predviđenog vremena jer optuženi nije slušao upozorenja sudije da ne citira delove optužnice i iskaza oštećenih devojaka. Naročito je degutantno bilo čitanje delova izjave jedne od poznatih glumica. Pošto je pročitao deo iskaza: "Bio je u stanju da me oralno zadovoljava po dva, tri sata, dok ne doživim orgazam", rekao je:

- A iz izjave druge ispada da sam njoj to radio po pet sati. Iskreno da kažem, to je nerealno i nemoralno da toliko traje - uz osmeh je rekao optuženi, navodeći da je kod njega to nemoguće i zbog zdravstvenog stanja prostate.

Kurir.rs/Jelena Spasić