TUŽILAŠTVO POTVRDILO: Džoniću optužnica za teško ubistvo Đokića, a evo za šta je optužen njegov sin Stefan

Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv Gorana Džonića iz sela Moravac kod Aleksinca jer postoje dokazi da je umešan u ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca. Đokić je optužen za krivično delo teško ubistvo Gorana (57), Gordane (56) i bratanice Lidije(25).

Kako saznajemo optužnica je podignuta i protiv njegovog sina Stefana Džonića na čijem placu je nađen deo zakopanog novca od 43.000 dinara.

- Više javno tužilaštvo je podnelo optužnicu Višem sudu u Nišu protiv G.Dž i S.Dž. zbog opravdane sumnje da je G.Dž. izvršio krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, promet, držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. S.Dž se tereti za krivično delo teško ubistvo u pomaganju i takođe u sticaju sa krivičnim delom o oružju i ekplozivnih materija. U okviru protiv njih je predloženo produženje pritvora - rekao nam je Borislav Radonjić, portparol Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Nezvanično saznajemo da će se verovatno prvo rešavati pitanje produženja pritvora, a onda će sud da razmatra optužnicu, tehničke nedostatke kao što što se to uvek čini.

- Kada je to u redu, onda se ispituje potkrepljenost dokazima optužbe i slično tako da posle toga se potvrđuje optužnica ili vraća na doradu. Kada sud potvrdi optužnicu, onda se zakazuje suđenje - rečeno nam je nezvanično u Palati pravde.

Javnost je malo začuđena jer je optužnicom obuhvaćen i Stefan Džonić, jedan od dvojice Goranovih sinova.

Pokojni Goran Đokić je bio brat od tetke ovom penzionisanom policajcu, a ranije vatrogascu. Džonić je od hapšenja 20. oktobra negirao da je egzekutor u ubistvu, ali je na nekoliko saslušanja priznao da ih je pratio i da je bio svedok njihovog ubistva, a za šta je optužio braću Milošević iz istog sela. On je sve vreme negirao ubistvo, pravdajući se da je to učinio zato što je ucenjen da mu je prećeno likvidacijom sinova.

Ipak, istraga je utvrdila da braća Milošević, poznatiji u selu pod nadimkom Jojke nemaju nikakve veze sa zločinom. Džonić ih čak u policijskoj stanici nije ni prepoznao što dovoljno govori da ih je nasumično naveo na saslušanjima.

Za sada su braća Jojke puštena iz pritvora i Džonićev sin Milan dok je Stefan još u pritvoru, iako je petorica svedoka potvrdilo da je bio te kobne noći između 26. i 27. septembra u Kopnenoj zoni bezbednosti blizu Vranja na radnom zadatku.

- Pritvor Stefanu traje do 11. aprila, a šest meseci od istrage bi trebalo da istekne neki dan iza 20. aprila tako da bi do tada trebalo sve da se zna što se tiče potvrđivanja optužnice. ja ću sigurno podneti primedbu, ako i Stefan bude obuhvaćen optužnim predlogom jer on zaista sa ubistvom nema nikakve veze - rekao nam je pre dva dana Filip Domazet, advokat braće Džonić.

Upoznati sa istragom kažu da nekoliko stvari vezuje Džonića za ubistvo.

- To su pre svega snimci kamere gde se vidi da vozi pasat koji je pripadao porodici Đokić. Onda biološki materijal na novcu i pištolju kojim je moguće izvršeno ubistvo. To su glavni dokazi, a neposredni su da je kupovao gorivo dan ranije na benzinskoj pumpi i to u kanti, a poznato je da su Đokići zapaljeni nakon što su ubijeni. Onda je pravio prigušivač, a ima tu još dokaza protiv njega - kaže nam čovek iz istrage.

Podsetimo, 29. septembra se pronela vest po Nišu i Aleksincu da su Đokići nestali. Krenula je potraga za njima u aleksinačkim selima, ali niko nije pomislio da se tako gnusan zločin zbio nad njima. Tog 2. oktobra, prvo je nađen prvo automobil pasat, zapaljen kod separaracije peska u Tešici, a onda istog dana i tela u mestu Dudine bare u Moravcu. Đokići su prvo upucani iz pištolja, a onda poliveni benzinom i zapaljeni. Bili su pokriveni nekim daskama.

Ukoliko se dokaže krivica, Gorana Džonića preti mu 40 godina zatvora.

(Kurir.rs/M.S.)

