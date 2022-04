ON JE ČOVEK KOJI JE PUCAO NA MENE DA BI MI ODUZEO ŽIVOT! Milan Beko se u sudnici okrenuo prema optuženom Zdravkoviću i rekao OVO

U Apelacionom sudu u Beogradu danas su održane završne reči na suđenju optuženom Aleksandra Zdravkovića, koji se tereti za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka 2014.godine na Senjaku.

Beko je danas pred sudom izjavio da ostaje pri svemu što je rekao i 15.aprila prošle godine.

foto: Nemanja Nikolić

- Ovo je osoba koja je onog dana zapucala na mene kako bi mi oduzela život - rekao je Beko u sudnici i okrenuo se prma Zdravkoviću, a zatim je dodao:

- Smatram da tužilaštvo nije adekvatno uradilo svoj posao u ovom slučaju i da nije zakucalo na sva vrata.

On je istakao da je ipak zadovoljan radom policije i tužilaštva što se danas uopšte raspravlja o ovom slučaju.

zdravković foto: Nemanja Nikolić

Tužilaštvo je tražilo kaznu zatvora za Zdravkovića ne manju od 15 godina zatvora. Odluku će u narednim danima doneti Viši sud u Beogradu.

Branilac Zdravkovića ukazala je na brojne, po njoj i njenom klijentu nelogičnosti i nepravilnosti a pretežno je bilo vezano za to da li je rasveta ispred Bakove kapije te večeri kada je upucan radila. Zdravkovićeva advokatica navela je i to da Beko nije prepoznao Zdravkovića kada je video njegovu sliku u novinama, a sada sa sigurnošću tvrdi da je to on pucao na njega. Zdravković je u završnim rečima ostao pri svemu što je rekao njegov advokat i onome što je i sam rekao u žalbi koju je podneo. Podsetimo, on od početka negira da je pucao na Beka.

Kurir.rs/ B.T.

Bonus video:

00:10 Biznismen Milan Beko napustio Apelacioni sud u Beogradu