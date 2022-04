HTELI NA FERKU 7 DANA PRE ZLOČINA?! Svedok ispričao šta se sve događalo pre DVOSTRUKOG ubistva zbog tartufa u Sremskoj Mitrovici

Na današnjem suđenju pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, gde se sudi optuženom Dejanu Eriću iz Jarka da je u u decembru 2020. iz vatrenog oružja ubio braću Stanislava i Predraga Jeličić, ispitani su svedoci koji su govorili o sokubu među ovom braćom.

Zločin se dogodio 6. decembra pre dve godine kada je Dejan bio sa bratom Nebojšom Erićem (38) u istoj šumi kao i ubijena braća Jeličić. Dejanu Eriću u decembru je počelo suđenje pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, dok je protiv njegovog brata Nebojše Erića postupak obustavljen.

Na današnje ročište nisu došli veštaci, ali je ipak održan pretres uz ispitivanje svedoka. Svedok Ratko Jeličić rekao je da ostaje pri svemu što je rekao u tužilaštvu.

- Ja sam u istrazi rekao da sam prva dva pucnja čuo kad sam bio na udaljenosti oko 500 do 700 metara, od kamp kućice, a tolika je otprilike udaljenost i do okretnice. Pre ta dva pucnja sam čuo kretanje nekih automobila, ali nisam čuo da je neko razgovarao. Kao ni neku svađu - rekao je on i dodao da između dva pucnja i ostala i ona četri nije čuo kretanja vozila, kao ni ljudske glasove.

Drugi svedok Svetislav Srndaljević rekao je u sudnici da je između optuženog i braće Jeličić postojala tenzija od ranije.

- Svi iz Jarka tražimo tarfufe i mi smo ih prodavali Mladenu Ignjatiću, dok braća Jeličić to nisu radila. Nedelju dana pre zločina Mladen je bio u šumi i tada su ga Jeličići oterali uz reči da nema šta da radi tu. Sa njim je tada u društvu bio i Dejan Erić koji je želeo da zaštiti Mladena - rekao je svedok i dodao da on nije bio tada pristutan, ali da je čuo da je bio verbalni okršaj.

- Čuo sam i da je Stanislav Jeličić tada zvao Dejana Erića da se tuku na "ferku" i sve ovo sam čuo od pokojnog Jeličića samo nedelju dana pre ubistva.

Ovaj svedok ispričao je i da je Dejan Erić samo dan pre ubistva bio veoma nervozan zbog sukoba sa braćom Jeličić.

- Prijatelj mi je rekao da je Dejan besan i da će napraviti neko s*anje, jer je to oko njihovog verbalnog sukoba koji je bio nekoliko dana pre toga išao od usta do usta cela priča se naduvala - rekao je između ostalog on:

- Nakon toga sam pozvao Predraga Jeličića i rekao mu za sve što čuo i on se smejao , nije to shvatio kao neku ozbiljnu temu.

Maja Jeličić kaže za Kurir da se nada da će sudija po završetku suđenja presuditi maksimalnu kaznu optuženom.

- Ja ću se lično zadovoljiti samo maksimalnom kaznom. Dejan Erić, ubica mog supruga i devera je i pre bio nasilan kada je sa svojim drugarima u istoj šumi pretukao čoveka koji je nakon tih povreda zbrinut u bolnicu. Takođe, Dejan Erić je zajedno sa bratom Nebojšom upao u kuću jednog momka kog su takođe, tukli - rekla je ona.

