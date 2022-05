KRAJ NAM JE PROKLET, MALO-MALO PA PUCAJU, UBIJAJU SE! Lukine komšije u strahu: On je 3. ubijeni iz ulaza, petljao sa sličnima sebi

Stanovnici beogradskog naselja Banjica od juče su u šoku zbog ubistva Luke Perenčevića.

Uplašeni za ličnu, a posebno za bezbednost dece, ljudi iz ovog kraja kažu da je naselje prepuno dilera droge, a navode da uz taj njihov biznis kao neminovnost dolaze i obračuni.

foto: Zorana Jevtić

- Ovo je strašno jer malo-malo pa se tuku, pucaju, ubijaju i pale imovinu po kraju. Iz Lukinog ulaza su ubijena do sada dva mladića pre njega, a iz ovih naših zgrada još bar pet šest momaka. Kraj nam je proklet. Braća Rakočević su jedan klan, a Luka drugi i tu se stalno desavaju incidenti među njima. Ima tu još braće koja su nestašna. Gledala sam ih kako rastu i kako stasavaju, a evo odlaze u smrt tako mladi. Mnogo je teško u ovom kraju gajiti decu jer po haustorima, mostićima između zgrada, po dvorištima, ali i po čitavom naselju, imaju pogrešne uzore. Stalno roditeljima dece govorim da mora mnogo deci da se priča, da im se posvećuje pažnja i priča šta nije dobro. Tako sam ja postupala sa svojom decom koja su ovde rasla i tada okružena lošim društvom - rekla je komšinica stara oko 60 godina.

O ubijenom Luki je svoje mišljenje rekao i prijatelj njegove mame.

- Luka je odrastao uz žene u kući, bio mažen i pažen. Roditelji su mu se razveli davno, a on je ostao sa majkom, mlađom sestrom, tetkom i bakom i živeo je blizu garaže u kojoj je ubijen. Žena i on su se odselili prošle godine u centar grada. Dobili su pre par meseci i malog Pavla, ali Luka je uprkos tome bio po ovom kraju stalno jer je ovde šurovao, petljao sa sličnim sebi i imao neraščišćene račune, pa ga je evo sve to i koštalo života - kaže komšija dobro upoznat sa situacijom u kraju.

Luka je za prijatelje bio galantan Drugarica ubijenog Luke juče je stigla na lice mesta sa Voždovca čim je čula da je ubijen. - Pomagao mi je kad god mi je trebalo. Pretužna sam što sam ga izgubila. Sinčić Pavle mu ima samo pet meseci. Sklonio negde i smirio, ali nije se dalo - ispričala je drugarica sva u suzama, otekla od plača.

On tvrdi da policija sve zna o dešavanjima na Banjici, ali da ne preduzimaju posebne mere sve dok se ne dese strašne stvari kao što je ubistvo Luke Perenčevića.

- I babe po kraju znaju da prepoznaju ko se drogira, ko rastura drogu. Policija je po par dana nakon ubistva aktivna i posle ih nema. Tako je bilo kad je zapaljen lokal u kome je bilo pravoslavno udruženje koje su okupljali Rakočevići i koje stoji iza oslikavanja Banjice svecima. Pokazacu vam još tada popucala stakla na kancelariji mesne zajednice jer su slomili izlog i uleteli unutra sa benzinom i zapalili prostor - prepričava komšija i upućuje na predsednika mesne zajednice koji kaže zna mnogo o pozadini sukoba na Banjici.

1 / 10 Foto: Zorana Jevtić

Da je ubijeni Luka strahovao od nekoga poznato je i komšijama.

- Postavio je kamere na stanu u prizemlju i osvetlio prilaz, a zadužio je klince kojima je bio autoritet da ga obaveste ako primete da ga neko prati i da se šunja oko ulaza. Neko vreme ga nismo viđali u kraju, a onda se vratio sa puštenom bradom. Inače, Lukina majka i tetka koja drži lokal u blizini su mlade žene i one znaju da nije bio cvećka, ali nisu mogle da utiču na njega u tom smislu. Verovale su da će se smiriti kad se oženi i dobije dete, ali uzalud - prepričao je komšija.

(Kurir.rs/Republika)