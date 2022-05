KOMŠIJE: UM MU SE POMRAČIO! Učiteljicu napao prskalicom u plasteniku, pa je zaklao u letnjoj kuhinji jer je umislio da su u VEZI

Slavoljub Jeremić (62) iz sela Rožanci kod Barajeva, koji je osumnjičen da je zaklao svoju prvu komšinicu, učiteljicu Snežanu Đuričić (61), kobnog dana ju je navodno prvo napao u plasteniku i udarao je prskalicom za vodu, a tek kasnije brutalno izbo nožem i zapalio kuću.

Učiteljica je, podsetimo, nađena u četvrtak uveče u letnjoj kuhinji sa prerezanim grkljanom nakon što su vatrogasci sanirali objekat koji je goreo na njenom imanju. Sumnja se da su se tog dana Slavoljub i Snežana iz za sada nepoznatog razloga posvađali i da je svađa eksalirala u brutalno ubistvo.

Slavoljub je osumnjičen da je nožem ubo Snežanu tri puta, a zatim joj prerezao vrat. Nakon ubistva, zapalio je njenu štalu, a da bi nakon nekoliko sati dok je bio sakriven u špajzu prerezao sebi vrat. Prevezen je kolima Hitne pomoći u Urgentni centar u Beogradu, gde mu se bore za život.

Jurio je po imanju

- Njih dvoje su u četvrtak ujutru pili kafu ispred njene kuće i delovali srećno i nasmejano. Pozdravljali su komšije i ništa nije slutilo na nezapamćenu tragediju. Snežana je otišla na posao, a vratila se posle podne, čula se sa ćerkama, pa posle ručka otišla u plastenik gde je planiarala da nešto seje - priča komšija sa knedlom u grlu i dodaje da se tada pojavio Slavoljub:

- Priča se da je on učiteljicu napao prskalicom i počeo da je tuče. Pobegla je u letnju kuću, ali ju je sustigao. Boravio je stalno tu, pa mu je teren bio dobro poznat, a ne zna se da li je nož nosio sa sobom ili ga je dograbio u kuhinji.

Neuračunljiv

Kako meštanin kaže, svi veruju da je Jeremić zločin zapravo isplanirao.

- On je umislio da bi oni mogli da budu u nekakvoj emotivnoj vezi. Možda je on tada pitao da budu zajedno, pa ga je odbila i on je poludeo - priča komšija i dodaje da je Jeremić bio neuračunljiv i da je na osnovu toga ostvario invalidsku penziju:

- Snežana je bila dama, kulturna i niko joj nije bio ravan u ovom kraju. Pa ona nikad ne bi bila sa njim! Sve je on to izmislio u svojoj ludoj glavi.

Jezivo ubistvo učiteljice prestravilo je sve žitelje ovog mirnog sela nadomak Barajeva.

- Lečio se od alkohola, jedno vreme je baš pio, ali je to batalio zbog zdravlja. Nije video najbolje i pitanje je da li je on baš sam sve mogao da organizuje i počini ubistvo, jer je građom bilo slabašan, ne bi nas čudilo da mu je neko pomagao - kaže naš sagovornik.

Mračne tajne Bratanac bio u zatvoru Meštani Rožanca tvrde da je Jeremićev bratanac takođe bio u zatvoru, navodno zbog ubistva. - Slavoljub ga je odgojio. Pre nekoliko godina dogodio se zločin, pa je on uhapšen sa još nekim momcima sa kojima se družio. Iza rešetaka je bio tri ili četiri godine, a onda je oslobođen. Izašao je iz zatvora i tada se hvalio da mu je država platila oštetu što je boravio nedužan u zatvoru, a meštani su pričali da je neko iz njegove ekipe priznao zločin, pa su ostali pušteni na slobodu - kaže žitelj ovog sela.

Reči hvale Snežanu volelo celo selo Meštani kažu za Kurir da je Snežana bila odmerena i uvek spremna da pomogne svima. - Sneža je bila čovek zmaj! Eto imala je tu tragediju da sama provede ove poslednje godine bez partnera, ali takav je život. Često je išla u Barajevo da pomaže deci oko unučadi. Sve je stizala, i oko kuće, i posao učiteljice i da se pošteno bavi svojim potomcima, ma svi su je obožavali - kaže komšija.

